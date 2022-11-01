《昨夜星辰》金钟视后马之秦病逝享寿80岁

（台北讯）曾以《昨夜星辰》拿下金钟视后的资深艺人马之秦，星期二（1日）因病在家中过世，享寿80岁。牧师施立民证实她过世的消息，透露马之秦1日早上在睡梦中离世，小儿子和牧师陪在身边，为她处理后事。

马之秦早年以《昨夜星辰》获得第20届金钟奖女演员奖，近年她也曾演出电视剧《大人情歌》《军官·情人》《米迦勒之舞》等。1日早上传出她因病在家中安详过世的消息，令粉丝非常不舍。

1942年出生的马之秦早年在外公外婆所开设的戏团薰陶下，对表演产生兴趣，长大后考上国立艺专影剧科。17岁时她演出电影《金色年代》正式出道，除了让她获得金钟视后的《昨夜星辰》，她也曾演出《三千金》《烟雨蒙蒙》《冰点》。后来她接演周游制作的《爱心》等剧走红，代表作为女扮男装的百集长剧《女巡案》。在演员工作之余，她也成立传播公司，制作过《龙蛇大地》等电视剧。

马之秦1988年出席金龙奖，右为万梓良。（互联网）

马之秦性格敢爱敢恨，有过3段婚姻，育有4子。马之秦20岁时有了第一段婚姻并育有一子，但这段婚姻仅维持五年后就画下句点。第二段婚姻，是她在1968年拍完《新娘与我》后，在越南与张姓土木工程师结婚，这段婚姻维持了十年，两人育有两个儿子。婚后六年马之秦复出回到台湾参与多部戏剧演出，知名度再次上升，然而马之秦却在她最红的时候离婚，第二任丈夫带着两个儿子到印尼。

她与第三任丈夫相差11岁，后来因双方事业和感情观念不合争吵，婚姻再次告吹。不过，马之秦曾透露，她与三位前夫仍维持不错的关系，“离婚前，多少和他们有些争吵，有时还会发生肢体冲突，如今不但没有兵戎相见，还都成了好朋友。”