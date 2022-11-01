《良辰吉时》被取消金钟主题歌曲奖 改由《俗女2》得奖

（综合讯）迷你剧集《良辰吉时》获得第57届金钟奖5项奖，其中歌曲《I Promise》获“主题歌曲奖”，但该曲是歌手范晓萱和制作人许常德于2021年为大甲妈祖绕境活动创作的开幕曲，之后才被导演黄熙选来用为《良辰吉时》主题曲，并非特别为剧量身打造，获奖产生争议。

对此，台湾文化部星期二（1日）宣布取消《I Promise》得奖资格，评审小组经重新讨论及表决，决议由姚小民作词作曲，琳谊演唱的《俗女养成记2》插曲《蚵仔面线》为主题歌曲奖得奖者。文化部指出，查证过程发现影视局于资格审时未能确实把关，除郑重向参赛单位及各界致歉，也要求影视局检讨内部责任。

针对文化部的决定，许常德在脸书透露接到不少人的关心问候，他接着写下“大家应该先去请问黄熙导演。”他反问，“大家对于这个争议和今天的新闻，给你们什么感觉呢？会觉得是谁违规呢？会觉得这样的审慎处置过程算有文化吗？”

许常德说：“我没有要这种道歉喔！就像当初也没有期待这个奖喔！”他也提出质疑：“在颁奖典礼前，这样的争议文化部和金钟奖都不知道吗？还是不当一回事呢？”

《蚵仔面线》演唱者琳谊则回应：“看到新闻吓了一跳，非常谢谢评审对《蚵仔面线》的肯定，感谢华视和制作单位制作了《俗女2》这么优质这么棒的一部戏，也要感谢‘旺福’小民老师创作了这首如此贴近人心的金曲，以及一路上始终支持、帮助我的每个人，1日真的是我的幸运日，但更幸运的是有粉丝们的支持，我会继续唱好歌给大家听的。今天为了庆祝，一定要吃蚵仔面线，而且绝对要加香菜。”