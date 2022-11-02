网爆《披荆斩棘》8男星酬劳 吴建豪苏有朋“差2万”

（长沙讯）中国综艺节目《披荆斩棘的哥哥2》大受欢迎，为不少男明星的演艺事业再创高峰，近日网上流传某些哥哥们参加该节目的酬劳。以平均一期计算，台湾男星吴建豪﹑潘玮柏传收10万7000新元，属当中最高的出场费，高过吴克群﹑苏有朋，酬劳差距引来网民讨论。

据爆料指出，台湾男星的酬劳似乎比香港合大陆男星较高。从名单上可见吴建豪﹑潘玮柏传收10万7000新元，总共6场节目表演稳袋64万新元，是众多男星酬劳片酬中最高的。人气一样高的吴克群﹑苏有朋传片酬为8万7000新元。另外信的酬劳传为8万3000新元。

香港男星刘恺威酬劳传近5万新元一期，不过他已在第四场公演遭到淘汰，再加上首场个人公演节目，如按该酬劳计算疑稳袋24万新元。大前辈温兆伦的酬劳传为2万3000新元，不过他在第一场公演赛后就被淘汰，再加上首场个人公演节目，一共两期节目疑有4万7000新元。

不过最令网民惊讶的是已经出道多年的中国大陆歌手郑钧，传酬劳不到2万新元。目前为止他仍未遭到淘汰，一共6场表演疑只稳袋10万新元，与其他男星的酬劳差距相当大。

虽然各位哥哥的酬劳差距相当大，但不少网民认为该节目能提助哥哥们的人气，使他们再次翻红，获得更多演艺机会，符合利益。比如从《披荆斩棘的哥哥》节目衍生的团综《我们的滚烫人生》会邀请已被淘汰的哥哥参加。