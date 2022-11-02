曾14年放3次假 72岁谭咏麟曝“养生秘诀”：每周做这件事6次

72岁谭咏麟时隔三年再次推出自己的新专辑《倾·听》，近日接受中媒专访，透露自己虽然“上岸了”，但坚信“人还是要工作”，因为”不工作脑子就会慢下来，反应慢了，人就容易变老。”

他说：“其实我本身对物质生活的要求不多也不高，我和普通人一样，穿T恤、球鞋，在街上跑，吃地摊，平时的生活费也不高。”不工作的时候，他也从来没让自己闲下来，“我周二、周四晚上踢球，周三、周六白天踢球，周一和周五则会经常跟李克勤一起打羽毛球。现在他不在家，我就打保龄球。我太喜欢吃东西了，所以必须要保持高体力运动。”

他忆述年轻拼搏期从来不推工作，“最忙曾连续14年只享受过3次假期，最长那一次是8天，8天、6天、3天，14年。”而且他过往每年红馆开唱，8个月前已每天跑步逾一小时，“风雨不改，台风来了，还是跑。”

生日愿望：每天给我睡一小时

“在娱乐圈一年，等于别人生活了三年。其中有一年的暑假，我就已经拍了7部电影。我生日愿望是每天给我睡一个小时，最希望可以打台风，就可以休假。”

他怀念以往明星之间相聚的日子，“不同唱片公司的同行一起去吃夜宵，聚在一块，很多人说同行如敌国，但我们觉得没有啊，我们都是大家庭啊！”他说现在最怕失去朋友。

谈到乐坛不同年代的分别，他说上一年代的歌手都充满个人特色，声线有辨识度又有压台感，例如徐小凤、叶蒨文、甄妮、梅艳芳、张国荣等，而且数量稀少，“现在一年就几十位出来。现在很多歌唱比赛，很多歌手很短时间就要展示自己的能力，所以无缘无故就飙高音，（但）唱歌是用来感动人的。”

看新歌手“没5年站不住脚”

谭咏麟看着无数的新人崭露头角，浮浮沉沉，“一首流行歌曲被传唱，但是很快就被另一个‘浪花’打掉了。所以在娱乐圈里，5年才能站住脚，这是我的看法。”

这些年，中国大陆的音乐市场越来越蓬勃，越来越多的歌手涌现出来，很多人都能独当一面，“香港有一阵子是被比下去了。”他时常会想起那个港乐影响整个华人世界的时代，“那时候，全世界只要有华人的地方，港乐都会带动音乐的潮流。”但是让他欣慰的是，这几年香港一些年轻的音乐人通过比赛也慢慢趋于成熟，“比如炎明熹、曾比特这些年轻人，都很有自己的风格。”他非常希望通过大家的努力，可以让港乐再现辉煌。

李玟曾说她是谭咏麟的“铁杆粉丝”，到KTV必点他的歌，谭咏麟说：“我知道，我们聊过这件事。她是我姐姐女儿的同学，我和我姐姐住的地方都是顶楼，但是不在一栋楼里面。她经常会跑到我姐姐家，从她家往我家看，看我在不在家。这些都是她告诉我的。”