当年参选赢锺楚红 前港姐“经历重病离婚输身家”复出

由郑丹瑞、MIRROR成员Stanley（邱士缙）主演的Viu剧《野人老师》，出现一张熟悉的脸孔，就是前港姐锺慧冰。

65岁的她生于上海，1岁到港定居，14岁便移民美国，毕业于美国纽约大学经济系，随后因回港参加1979年香港小姐获得季军而出道。当年的港姐冠军是郑文雅，而后来在影坛大红的锺楚红则只获第四名。

虽然她的人生看起来非常顺利，但是背后却非常辛酸。原来在她年幼时，因为上海出现粮食短缺情况，而跟随定居在香港生活的外婆来港，直到7岁才重见父母。她13岁随父母移民到美国，但仍然无法发展关系紧密的母女关系，直到现在。

她在美国生活时同样过得不如意。当时的她除了要照顾弟妹，更要面对家人被当地人歧视及殴打的情况，。她曾经忆述就读小学的弟弟，被打到全身瘀伤，留着鼻血回家，而自己亦被扯过头发。她为了保护自己就与同样被欺负的学生团结在一起，后来才免遭人下毒手。

怀孕初期出现婚姻危机

1979年港姐冠军郑文雅（左起）、季军锺慧冰、殿军锺楚红。（互联网）

锺慧冰出道后，除了演出不少电视剧，更开设公关公司，生意如日中天，但是背后却非常艰难。她与圈外同居多年的男友结婚后，在1996年诞下女儿林静莉，在大众眼中看起来一家三口非常温馨。但是，在怀孕初期已经出现婚姻危机。她曾经透露当时丈夫频频到中国大陆，她后来才知道是有了新欢，为此自尊心大受打击，因此决定离婚。

婚后她投资雷曼兄弟控股，本打算靠这笔资金用于离婚后的生活以及女儿的读书基金，不料2008年却发生了“雷曼破产事件”，令她失去大部分的积蓄，天天以泪洗脸。

好不容易挨过经济危机，她后来可能因为压力大，又患上免疫系统疾病“血管炎”，导致不能行走。令她感慨自己的人生受到这么多的打击。那次令她有自杀的想法，幸好经历一年半的治疗，成功康复。

虽然她的一生中经历过不少大风大浪，但人却非常硬朗，现为公关公司老板。她的身边更有珍爱的女儿林静莉陪伴，二人不时会结伴上节目赚钱，过着温馨又幸福的生活。