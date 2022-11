本地艺人许美珍前日在IG发文指出,自己不解为何有网民喜欢议论别人的年龄指“岁月不饶人”。许美珍在文中提到,每个人都会变老,并提出反问:“难道你50岁还能看起来像18岁吗?除非有长生不老药,不然没人可以避免衰老和死亡。”

许美珍向来敢言,记者尝试询问美珍此言是否在为朋友还是自己发声?不过她不愿针对此事受访。

接着许美珍又在IG的限时动态上转发一则英文报道,标题是“Alan Tam, 72, Praised For Looking Younger Than Chow Yun Fat, 67(72岁谭咏麟被赞比67岁周润发年轻)”,许美珍表示自己是看到这则报道才有感而发,认为年龄不应该被定义,并认为报道中两位男神的状态都很好。

许美珍也在文中鼓励大家,“只要健康快乐。心态更重要,我们要做快乐的老人。”