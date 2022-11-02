70岁“笑面虎”因病身亡 曾说“李小龙比李连杰成龙能打”

香港武打演员及武术指导徐忠信，星期三（2日）传来病故离世消息，享年70岁。他因出演的角色大多数都是大贼、黑社会大佬及武林高手，又称“TVB御用大佬”。

他儿时到东方戏剧学校学北派功夫，1960年代入行，1966年拍电影《大醉侠》，让角色“笑面虎”成为他另一外号。70年代开始，他的主力是担任武术指导，由于样貌具霸气，多演反派。他入行40多年，见证香港动作片的兴衰。他在1989年替郑少秋做一个由二楼跳落地的动作时发生意外，令他的动作演员事业告终。

曾经与国际巨星李小龙、李连杰、成龙合作的他，曾提到在电影《黄飞鸿之铁鸡斗蜈蚣》中演出角色雷一笑，与李连杰打戏连场，拳拳到肉打到飞起。他说：“当年李连杰是少林寺出身，功夫很厉害，而我就是京派出身，有时我们打起来，都曾误打到对方。”他说李连杰感觉是一个工作好认真的人，彼此从未打到不和。

京戏衰落造就电影兴旺

被问李小龙、成龙及李连杰哪个功夫最厉害，徐忠信直言：“一定是李小龙，我亲眼见到他一个出手就到位；成龙则是一个动作演员，身手非常敏捷灵活；李连杰动作方面优胜，但讲实打我觉得是李小龙（最强）。”

他认为香港现在缺乏动作演员，青黄不接，迟早被市场淘汰。

徐忠信小时候非常顽皮，因经常与人打架而被踢出学校。他10岁时被送去京剧学校受训7年，学满师后加入邵氏电影公司担任武师。

谈到香港动作片的转捩点时，他曾说强调当年四大京班转投电影行业，为动作片注入新力量，最具代表当然是包括成龙、洪金宝在内的七小福。