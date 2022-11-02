娱乐吃瓜：歌曲爆红人却陷入低潮 高尔宣：没想到代价这么大

原以为对面坐着的是酷帅小伙，没想到交谈后才发现，竟是个有着“老灵魂”的大男孩。

或许你对“高尔宣”这个名字不熟悉，但有在关注华语乐坛的朋友肯定对“Without You”这首歌不陌生。台湾饶舌歌手高尔宣（OSN）日前来新出席音乐节活动时接受zaobao.sg专访，侃侃而谈这几年下来的心境变化。

高尔宣10月22日来新参与“One Love亚洲音乐节”演出。（取自艺人Instagram）

2019年，高尔宣发行首张专辑“#osnrap”后，一举入围金曲奖最佳新人及年度歌曲奖。演艺之路备受看好的同时，负面情绪却席卷而来。“一开始没有花太多时间去思考我到底要什么，当时就只是在网络上做音乐的人，运气很好被陶山音乐（前唱片公司）看中，顺理成章地做音乐，然后突然就爆红了……之后很多是非、很多压力、很多人性，所有东西加在一起我就觉得很纠结。”

回想起当时陷入低潮的自己，高尔宣语气平稳地说：“我不知道成名的代价这么大，这是我没准备好的事，我也没有时间去面对。这就是我的lesson（教训）。”那段时间的情绪被他写进了EP，然而，创作却治愈不了他内心的空洞。回头看那时候的歌曲，他发现其中充斥着满满的负能量。

高尔宣后来决定踏出房门，转换生活形态，出去走走，上山下海，接受新的朋友及事物。“我开始觉得很快乐，整个人状态变很好，透过这件事我想让同样在低潮的人知道，只有改变自己的心态，才有办法走出所谓的‘低潮’。”

今年4月开始，高尔宣要求自己每个月发行一首新曲。歌曲从描述低潮的灰暗、逐渐明朗的自我释怀、再到夏天的阳光氛围，犹如他所经历的起伏。他将这些形容他心境的歌曲收录在名为“Journey”（旅程）、预计12月中旬发行的专辑。

高尔宣（右2）也与唐仲彣（左1）、娄峻硕（右）及芮德组成饶舌团体“CHING G SQUAD”。（取自艺人Instagram）

除了个人专辑，高尔宣也与唐仲彣、娄峻硕及芮德组成饶舌团体“CHING G SQUAD”。被问及比较喜欢独自还是团体表演，他没有丝毫犹豫地选择了后者。“我的个性其实比较内向，没那么爱出风头，属于没有安全感、有点人群恐惧的那种。如果一个人走路，我会觉得有很多人的目光在注视我，哪怕根本没人在看我，但我会stress（感到压力），所以我一直都希望有团队可以一起做音乐。”

高尔宣完全没料到“Without You”会爆红？经历低潮到走出来，其中的转捩点是什么？如果没当艺人，他现在会在做什么？赶紧点击文头的视频！