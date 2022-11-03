为大咖歌手巡演做开场嘉宾 ANDREAH：1天只睡4小时也很幸福

有机会为大咖歌手们的演唱会开场嘉宾，歌手ANDREAH说再累也值得！

21岁的爱尔兰菲律宾混血歌手ANDREAH日前接受zaobao.sg专访，谈及她参与“The Script” “Sam Smith” “Air Supply” “911”等大咖歌手演唱会的经历。“他们都把我当自己人，完全没有因为他们的名气或在乐坛的地位而对我摆架子，所以我对他们只有满满的感激。”

自认很看重睡眠的她尽管巡演时每天只能睡上4小时，但她还是觉得很幸福。“因为我知道我可以上台唱歌，做我爱的事，被自己爱的人包围，也很喜欢跟未曾见过的人交流。”

为“The Script”开场的ANDREAH。（取自艺人Instagram）

年纪轻轻就取得许多同龄人无法获得的机会和成就，ANDREAH做音乐的初衷，竟不是为了让听的人取得共鸣。“我写音乐不是为了要让听的人有共鸣，而是为了表达我的情绪。但意外的是，很多人在听了我的作品后都能与它产生共鸣。我觉得无论大家有多么不一样，我们的共同点就是音乐。”

ANDREAH也透露，创作灵感来源都是过去的个人经历。她坦言自己曾有些心理健康问题，是音乐在她经历人生低谷的时候救了她，创作成了她抒发情绪的方式。“Best friend”是ANDREAH14岁那年失去最好的朋友时写下的，“Magic”则是她15岁失恋后的感触。今年发行的歌曲“I Just Miss You”是在篮球巨星科比·布萊恩（Kobe Bryant）去世后写下的歌曲。

突如其来的冠病疫情打乱了每个人的生活节奏，包括ANDREAH。她的创作产量开始骤减，让她怀疑自己是否失去了创作的能力，更一度以为自己的演艺生涯将就此停摆。但所幸，团队在当时给了她力量。他们不仅没有给她任何的压力，还告诉她：“你就顺从内心的感受、写任何你想写的。”

如果可以重来，还会一头栽进音乐相关的领域吗？ANDREAH语气坚定地回答，即便有重新选择的机会，她还是会选择踏上歌手这条路。“2018年我跟着The Script’巡演，站在一万名观众面前唱歌的那一刻，我就感受到我只想当一名歌手。”

除了最新单曲“So Far Away”，ANDREAH也计划将在2023年初发行个人迷你专辑。