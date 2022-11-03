郑各评拍《越界》身上挂彩 翁清海手被烫伤

不想利用镜头骗人，本地知名艺人郑各评与翁清海在动作电影《越界》的打斗拳拳到肉，身上的红肿或挂彩大部分都是真的。

《越界》今天（11月3日）起在本地公映，郑各评2日接受《联合早报》访问时透露：“我们都没有用钢线，跳跃、打斗都是来真的，因为不想用镜头骗人。你们看到电影中我们身上的红肿，是真的。”他认为本地半世纪以来，少制作动作电影，“所以我们希望《越界》是有诚意的动作片。”

身兼监制与演员 郑各评快崩溃

郑各评是《越界》的监制与演员，他认为监制要控制成本，拍电影又不能省，加上监制琐碎事多，他有时处理了监制的事后，马上又要酝酿情绪进入角色，“弄到我快崩溃，很是挑战。”他说电影筹备到一半时，他想找别人演出自己的角色，不过投资商还是希望由他参演。

片中因为年幼的爱女被贩卖人口集团拐走，郑各评除了求助警察，自己也加入寻找爱女的行列。

郑各评与洪慧芳有两名成年儿女，他透露儿子郑凯介小的时候比较顽皮，“我们到购物商场，他会突然跑掉，找不到他时，急坏了我们。”他庆幸本地安全，“若是在外地，就不得了。小孩找回来，说不定少了一个器官。”

他说《越界》第二集的拍摄大纲已有了，现在寄望首集票房卖出成绩，“这样投资商才有信心。”最近闹到沸沸扬扬的卖猪仔事件，他认为是外国人做的，柬埔寨本身没问题，“我以前去考察过市场，柬埔寨人可爱善良，地方又有神秘感，是拍戏的好地方。若开拍第二集，我们会去柬埔寨。”

拍爆炸戏 翁清海灭不掉袖子上的火

翁清海（后）在《越界》演出铲除坏人的警察。（嘉华提供）

翁清海在《越界》演出警察，他透露有一场先跳上汽车侧门然后单腿踢飞反派的动作戏，最具挑战，不过他说：“拍动作戏都是很具挑战的，我都会做体能的恢复与准备，《越界》是时装动作戏，我得去除自己中华武术底子的味道。”

片中除了高难度的动作戏，翁清海也有惊险的爆炸戏，剧情刻画他被爆炸的威力震跌在地上后，立刻又爬起来，并赶快灭掉衣袖上的火。他说：“拍摄前做足安全措施包括涂了防火药，不过拍摄时我要用手灭掉袖子上的火，扫了10秒都灭不掉，因此手烫伤了。”

问他为何不交给专业替身？他说拍摄动作戏不喜欢用替身，“因为戏的连贯性会比较好。”

他把重心放在自己的武术学校，久未演戏，刚拍摄《越界》时觉得辛苦，但一周就适应。他过去拍电视剧常出国，到马来西亚拍《越界》也适应。

《越界》由本地导演黄来发执导，演员包括朱厚任、台湾女星天心，马来西亚影帝Rosyam Nor（罗斯彦诺）、Fattah Amin（法达阿民）、许亮宇、Pablo Amirul（巴波罗阿米鲁）等。影片也力邀多名武术高手坐镇，包括身高194公分的巴西拳术高手。