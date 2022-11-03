韩片《美丽人生》 浅谈生死 深谈爱

《美丽人生》（PG）Life Is Beautiful

娱乐性★★★／艺术性★

剧情

世妍（廉晶雅饰）为了木讷的丈夫振奉（柳承龙饰）和孩子奉献一切，某天发现自己患癌，时日无多，她列出一份过世前要完成的清单，包括寻找自己的初恋。面对这荒唐的要求，即便丈夫百般不愿，仍陪着太太踏上寻找初恋之旅。两人在旅程中常争吵，却也想起两人曾闪耀无比的过去。珍贵的回忆一个一个地涌现，世妍依然要找到自己的初恋。

影评

很少在本地看到具歌舞元素的韩国电影，印象中上一次是EXO-K成员都暻秀挑大梁的《摇摆劲舞团》（Swing Kids），影片靠着他在战俘营中的踢踏舞步来凸显战争的残忍，以及战争带给人难以平复的伤痛，是一部欢乐却处处充满着忧伤的电影。由《分秒币争》（Default）导演崔国熙所导的《美丽人生》则是有音乐元素的喜剧片，题材虽触及死亡，却不沉重，以幽默轻松的口吻来浅谈生死，深谈爱。女主角去寻找念书时认识的初恋情人的过程，充满喜感，似乎要让人笑看人生，人生短短，没有什么门槛是跨不过去的，开心最重要。

影片借由找初恋情人，探讨了亲情、友情、爱情，以及有家庭的女性，也要为自己而活。片中的世妍是个遭到压榨的妻子与母亲，每天无微不至地照顾丈夫与两个孩子，连维生素都要拿到儿子的面前让他吃，永远都有洗不完的衣、拖不完的地、做不完的早餐，但家人视为理所当然，从来不会感激她。最要命的是，她更害怕没人爱过她。她与丈夫结婚多年，丈夫不再浪漫，两人只剩下亲情，所以寻找初恋，确实挑起她丈夫的醋意，让她甜滋滋的。女人其实要的也不多，补穿件婚纱开个派对，就能把与老公儿女以前那些不开心的事给抵消了。世妍念书时有个姐妹淘贤真，两人后来友情生变，世妍的清单也包括要见这名姐妹淘。她与贤真这条小副线电影虽明显淡化处理，不过却让人强烈地感受到，世妍一直很在意两人的决裂，希望修复。也许，人在离世时，不希望把恩怨一并带进棺木。

美中小不足

拿着超过30年的老照片踏上寻找初恋之路，细心回望，每一幕喜怒哀乐，都是夫妻俩人生中最闪耀的礼物，其实这也就足够了，可惜影片硬要去添加一些陈腔滥调的剧情，包括她要丈夫在她走后再娶个人来照顾他。她其实不必说，男人自己也会去做这件事。剪掉这些无谓的剧情，影片就不会那么冗长。

《美丽人生》中年轻版的世妍由朴世阮（右）演出，邕圣祐演出世妍的初恋。

韩国影帝柳承龙诠释对职场与生活感到厌倦的人，在知道太太时日无多后，又变成可爱温柔的丈夫，他很胜任，熟女廉晶雅的演出则活泼。世妍的学生版由朴世阮演出，初恋情人政宇则由人气团体Wanna One成员出身的邕圣祐演出。影片也交代了20多岁的世妍在一次街头暴动中认识了丈夫，廉晶雅与柳承龙靠化妆师的巧手都努力“还颜”，不过还是显老。电影应该找外貌酷似两人的较年轻演员演出。

影片中的音乐出自韩国1970年代至2000年代耳熟能详的流行音乐，包括韩国摇滚教父申重铉的《美人》、李承哲的《睡不着的夜里》、林炳秀的《冰淇淋之恋》等。（韩语对白附中文字幕）