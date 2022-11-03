安妮的脸（NC16）Faces of Anne

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

故事：安妮在陌生的房间里苏醒，她忘了自己是谁，不记得为何会来到此处。再次看向镜子的她，惊觉自己的相貌变了。此处的医生告诉安妮，“变脸”只是幻觉。安妮后来发现，在这个地方的所有女生都有同一个名字——安妮。其中一个安妮警告她，夜幕降临后要小心“鹿头人”……

短评：这部泰国惊悚片的神秘和诡异氛围营造得出色，重重谜团铺盖，悬疑指数爆表。必须看到后面，才会明白电影的中心思想，接收到关于自我认同的信息。电影导演Rasiguet Sookkarn（拉锡奎苏卡恩）曾参与新中日泰合制片《晚五朝九》。故事里的安妮一直变脸，所以扮演“安妮”的女演员很多，包括主演过《模犯生》（Bad Genius）和《就爱断舍离》（Happy Old Year）的Chutimon Chuengcharoensukying（楚蒂蒙）和泰国女团BNK48成员Praewa Suthamphong（贝娃素探蓬）。（泰语对白，附中英字幕）

尘中之物（PG13）Something In The Dirt

娱乐性★★★／艺术性★★

《尘中之物》由艾伦莫海德（左）和贾斯汀本森担任导演和主角。（片商提供）

故事：邻居约翰（Aaron Moorhead，艾伦莫海德饰）和莱维（Justin Benson，贾斯汀本森饰）一同目击住处的超自然现象。他们冷静后，决定将这些不可思议的画面拍下来，想用这些画面谋利，改善生活。

短评：美国独立科幻片，结合剧情片和伪纪录片元素。成本不高，双导演艾伦莫海德和贾斯汀本森也担任主角，省下不少演员费。整体而言拍得玩味，不会过于浮夸。故事由一块悬浮的水晶展开，随后融入几何学、物理学和符号学等内容。没能完全听懂各个概念，再加上故事大多在同一个场景发生，一度看到蒙查查。（英语对白，不附字幕）

越界（NC16）Deleted

娱乐性★★☆／艺术性★★

郑各评身兼多职，担任《越界》主角、故事人和监制。（片商提供）

故事：马来西亚探员谢忠义（郑各评饰）为了寻找被人贩子拐带的女儿，一时冲动不慎杀人并入狱，但他不曾放弃追寻爱女的下落；新加坡特警部队的成员杨振东（翁清海饰）对跨国人贩组织的幕后黑手“四面佛”（朱厚任饰）嫉恶如仇，想亲手逮捕四面佛。

短评：电影概念源自新闻中，孩童被不法之徒拐带，还被摘取器官贩卖的事件，一些被拐走的孩童生死未卜，如同片中郑各评的女儿。揭开人肉贩子黑幕的故事原本具吸引力，但描绘得不够深入与紧张，外加运用不同语言的对白显得凌乱，观众会“出戏”。翁清海许久没拍戏，拍动作戏仍有戏味。其他演员包括台湾女星天心和梁志强等。本地电影市场小，但希望它日益成熟，乐见将来有更多本地动作片。（英语、华语和马来语对白，附中英字幕）