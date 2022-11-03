被爆家暴后图洗白 《流星花园》男星要求妻子删家暴片“装和乐”

（中国讯）演出《流星花园》、《尚食》等人气剧的中国演员王东对妻子施暴被录下，8月王妻曝光家暴录影揭夫恶行后，11月3日再爆料指王东要求她删除家暴录影。

微博账号为Anneapple的王妻，痛批王东不止要求自己删除家暴影片，还要她上传一家和乐的影片为他“洗白”。此外，她称年收入有上百万人民币（约20万新元）的王东没钱缴电费。

她在微博发长文爆料：“回来求我洗白你，我真的做不到，你说你要跪下来求我，让我删除你家暴我的视频并且你要发一个家庭和谐帮孩子过生日的视频，我也不赞同。我不洗白你，你就说我在用洗白这件事威胁你一辈子。我就是不想说谎不可以吗？”

她也公开两人的简讯对话，揭露王东不止称自己没有钱缴电费，还向她要钱买烟。不仅如此，王妻出示写着“王东跟我借的”的简讯载图，爆王东连给她的生活费也是王东姐姐先出的。

王东妻子贴出简讯对话，指王东没钱缴电费还跟她借钱买烟。（互联网）

王东妻子出示简讯载图，说王东要跟姐姐借钱才能给自己生活费。（互联网）

王妻说“这两年委屈太多了”，诉苦说：“我的婚姻里除了收获我天使一般的女儿外我得到了什么？！只有羞辱，心理肉体多重折磨和伤害！”

她的爆料引来网友热烈讨论。被问及为什么不离婚，她表示：“他声明中指出他请了律师来跟我对接，我等了两个月了，也没人来找我，反而他自己哭着喊着回来求我原谅并要求我删除家暴视频。我提离婚他就说只能做到一个月给1500（人民币，约290新元）抚养费（包括医疗教育等一切费用），多了什么也做不到。这是不想离还是什么意思？”

她也称已问过律师，但律师费太贵所以未办离婚，虽然自己已出来工作，不过收入都用在生活和养育孩子上。