梨泰院罹难男星母亲哭诉：对遗体做人工呼吸救不回儿子

（首尔讯）从选秀节目《Produce 101 第二季》发迹的24岁李智汉（Lee Jihan）在10月29日于首尔梨泰院发生的踩踏事故中丧命，他的母亲领取遗物时，抱着他的鞋子泣不成声。

处理完李智汉的丧事后，李母11月3日到体育馆领取儿子的遗物，看到媒体在外采访时，她悲从中来，撕心裂肺地哭喊着：“如果今天是总理儿子打电话报警112，是不是就会有数百名警力出动了，为什么无视一般民众的报案电话！”

韩国新闻报道，李智汉的母亲领取儿子的遗物后，怒骂当地警方处理不当。（互联网）

李母受访时回想事发后的焦急心情，边哭边说自己跑遍医院，看到儿子的遗体，“做了人工呼吸，他却没醒来”。她一度崩溃泪喊“我的儿子很惹人爱，他是我的宝物啊！”，场面令人鼻酸。

李智汉原准备与林秀香（Lim Soo-hyang）合作新剧，不料因事故丧命。林秀香在11月1日悲痛发文：“昨天本来应该要跟你拍一整天戏的，听到消息后赶到你的灵堂，我们所有人都说不出半句话，只能茫然若失地坐着”。

韩国艺人林秀香和洪赐天。（互联网）

洪锡天触景伤情

在梨泰院开设餐厅的男星洪锡天（Hong Seok-cheon），11月2日发文透露有朋友在同一起踩踏事故中丧命，让他重回事故地点时触景伤情。

他说，参加了与自己感情要好的妹妹（后辈）及朋友的告别式，遗憾地写道：“早知道就对你更好，早知道就更常跟你见面了。”

再度回到梨泰院，他感叹：“10年来我们一起走的路，没想到要迈出一个步伐会这么得难，我只能一再地祈祷，还有一再地感到对不起，除了抱歉还是抱歉。”

韩娱乐圈禁万圣节

踩踏事件余波殃及韩国演艺圈，多档综艺节目制作的万圣节特辑被删除或下架，电视台相关人士透露未来也不会再制作万圣节相关节目，引起韩国网民热议。

韩国综艺节目《两天一夜》和《我的超人爸爸》都把拍摄的万圣节内容剪辑掉再播出。（互联网）

据报道，第四季《两天一夜》和《我的超人爸爸》这两个综艺节目都把万圣节相关部分删掉才播出。已播出的节目中，凡有万圣节相关内容的节目则关闭了“线上重播”功能。演唱会、签名会等娱乐活动，甚至偶像明星的万圣节装扮的相关贴文都一律喊卡。

有电视台人士指今后不再制作万圣节相关内容，韩国网友持不同看法，有人认为此举可以理解毕竟每到万圣节就会想到这个惨祸，“谁还会想庆祝万圣节”。另一方面，网友认为这么做太夸张，“万圣节没有错，错的是政府对策吧”。