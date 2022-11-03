郑秀珍离婚后没再交男友 爱儿为她“介绍”对象

离婚后没再交男友，本地女星郑秀珍说：找不到拥有伴侣的理由！

郑秀珍与前夫黄心川于2018离婚后，经常在社媒分享生活日常，如与11岁儿子Zavier的有趣互动等之外，也发表一些较为“大胆”的言论，日前她更自爆离婚后从没有再涉及新感情，也找不到再拥有伴侣的理由。

郑秀珍在晒出与儿子、阿姨三人的照片中，留言说自己向阿姨吐露，自从2018年离婚后，就没交过任何男友，甚至连约会和认识异性朋友也不感兴趣，相反地，这些日子以来，她热衷于植物。

郑秀珍觉得自己有儿子、母亲、兄弟姐妹及很多好友，再加上自己的事业和健身教练的工作，让她感到生活很快乐、平衡和平静。

自称不需要伴侣

提及是否需要为自己找一个伴侣，郑秀珍在帖文中指出，经过进一步思考，她认为不需要，无论是找个可以倾诉的人、分担负担、分享快乐，她说她有宗教信仰、有独立的经济能力和拥有许多爱她的家人和好友，所以她说：“我到底要和一位男伴做什么？”

郑秀珍感性地表示，自己不相信拥有伴侣是处于“需要”，“那就会像一场商业交易，彼此只为利益而聚在一起。”她也说自己相信爱，就像她那么热爱植物Monstera Albo（龟背竹）一样，是没有任何理由的。

“如果是真爱，10年、20年都不会变，哪怕有一点分歧和争吵也不会变。”

享受单身

11岁儿子Zavier经常为郑秀珍介绍“有潜力”的男性。

郑秀珍在文中也打趣分享儿子Zavier这些日子试图为她介绍“有潜力”的男性，“像Mr Whose The Boss频道的Youtuber、韩国欧巴池晟等。”

对于目前处在单身状态，郑秀珍说自己感到非常满意。

她说：“除非有一个我真正喜欢和尊重的人，同时爱我和接受我的全部，他一定要爱我的儿子和家人……”