若与未婚夫张奕恺合演 洪凌：亲密戏会尴尬

和未婚夫张奕恺拍亲密戏，洪凌觉得反而更尴尬。

《整你的人生》星期三（11月2日）开放让媒体探班，洪凌在剧里暗恋谢俊峰，而未婚夫张奕恺也有参演这部剧。当被问道和谢俊峰演亲密戏，是否会有压力？

“我觉得不会有压力，反而是如果我跟他（张奕恺）一起拍亲密戏的话，就会有压力，因为工作人员都认识我们，所以会觉得尴尬。”

张奕恺则表示不介意洪凌与其他男演员拍亲密戏，不过会在她拍亲密戏时离开现场，“不想给他们压力。”

明年底或后年举行婚礼

当被问道婚礼进展时，两人表示计划在明年底或后年初举行。

婚纱方面，洪凌说：“我本来想要（在婚礼当天）给他惊喜，但是我觉得不可能，因为（无论在敬茶或是婚宴上）我只想穿一套婚纱，不想这么麻烦要一直换衣服。”

对洪凌而言，婚礼简单就好，最重要的是能享受当下，与家人朋友一起欢庆！

预计会摆多少席呢？“到时会看酒店能提供多少桌，我们应该会拿满。”

两人也计划到瑞士度蜜月，洪凌说：“那是他非常想要去的国家，而我也很喜欢大自然，不过没那么快。”

想放下一切 十年后退休

张奕恺也提到，其实洪凌最近已经在开始想着退休计划了，“她一直想要搬去亲近大自然的地方”。至于自己，目前还没有计划，只想专注于拼事业。对于洪凌的退休计划，张奕恺认为不错，如果能靠近海边那会更好。

洪凌透露，其实是在拍完《你的世界我们懂》经过一番思考后，才有了这个想法，“因为剧里有一个特需弟弟，但他其实很简单也很开心，反而我们这些普通人就会有很多烦恼，没有去感受生活。”

如果可以的话，洪凌想要在10年后退休，并放下一切，去一个很简单的地方（泰国）生活。

不过她了解未婚夫不可能放弃自己的事业，因此洪凌的理想生活是可以新加坡和泰国两边跑，放慢生活节奏。