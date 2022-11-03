艺人踩踏惊魂 陈仙梅险窒息 黄小柔受困动弹不得

韩国首尔梨泰院11月29日发生踩踏事故，造成156人死亡，超过170人受伤，让人震惊难过。除了万圣节、圣诞节和跨年倒数等活动有类似意外的隐忧，各地演唱会和音乐节也曾酿成惨剧。出席这些人多的活动，应该提高警惕保护自己（点击看报道），安全第一！听听台湾艺人陈仙梅、黄小柔和亚美将忆述她们的相关经历。

陈仙梅呼吸困难“ 脖子伸到极限 ”

台湾知名“八点档”女星陈仙梅看到梨泰院惨剧，想起26年前出席Michael Jackson（MJ）台湾演唱会的情景。她在脸书描述：“伸长脖子到极限，因为吸不到空气，让我晕眩。”据新闻报道，当时有许多歌迷因呼吸不到空气，而被送往医院。

陈仙梅当年和弟弟买了最贵的摇滚区，“摇滚区人多到，人贴着人，我甚至不用走路，脚可以离地，人都还能直挺挺立着，可以想像那有多挤！但那样的状况很可怕，人群像海浪一样，一下向左倒，一下向右倾斜！你完全无法控制自己！人群往哪偏、往哪倒，你就被挤压着往那个方向去。我记忆自己一直仰着头，不断伸长脖子到极限，因为吸不到空气，让我晕眩。”

最可怕的是，她和弟弟原本手牵着手，结果硬生生被人群拆散，瞬间找不到弟弟，让她十分恐惧：“除了害怕自己的处境，也担心弟弟的安危，看着好几个人因缺氧被抬到头顶，人传人一个个抬出去，消防水柱不断往我们人群喷水降温，当时10几、20岁的我真的恐惧极了！”

她也曾在溜冰时，因为跌倒引发骨牌效应，“我在最下面，上面堆成一座山，还好是胸部以上没被压住。”也幸好旁边立即有人帮忙移除“小山”，否则后果不堪设想。

现在她当了妈妈，因为曾经年轻所以明白，越是禁止小孩要去哪里，他们就会越想去，与其让孩子偷偷摸摸，不如约法三章，把规则设好，学会怎么保护自己，“年轻不玩，怎对得起自己；但不懂得保护自己，就对不起爸妈了。”

陈仙梅难忘26年前出席Michael Jackson台湾演唱会的情景。（取自艺人脸书）

黄小柔在垦丁“像波浪左右摇摆”

艺人黄小柔曾在台湾垦丁南湾遭遇推挤事件，当时她被困在人群中动弹不得，只能像波浪般左右摆动，还目睹一名女子摔倒被踩踏。她忆起这段经历，直呼“人与人的距离真的是当下最恐惧的画面，现在想起来都感觉快不能呼吸了。”

黄小柔写道，她当时在垦丁南湾，人潮从上面楼梯下来，在沙滩的人却要往上，于是发生推挤。她在推挤中跟朋友走散，“大家开始尖叫躁动，我卡在人群中超害怕，随着推挤我一直哭，我就像波浪一样左右摇摆动弹不得，超怕自己跌倒就会卷进去。”

当时她还目睹一名女子跌倒被踩，“看着她痛苦的表情，我却无能为力，觉得死亡离我好近，还好有一位男生马上把她拉起来。”

亚美将泰国跨年“被移动前进”

台湾艺人亚美将（邓莉颖）在脸书回忆四年前在泰国曼谷跨年的情景，也建议了若遇到类似情形的应对方式。

两年前嫁给泰国老公的亚美将，2018年与老公在泰国曼谷跨年，她在脸书写道：“若没有经历过‘满满人潮动弹不得’的状况，是不会懂那种快要窒息的感觉。”她透露，当时与老公一度被人群挤散，甚至有一阵觉得脚不是自己的“因为你根本没有走，但你的人整个被移动前进。”

亚美将根据自己的经验，列出六个应对重点，包括“穿一双好穿的鞋”、“长发女生记得绑起来”、“保护好自己的胸”、“包包越小越好”、“不要一股脑冲散场后的交通”以及“进场前和朋友相约一个不小心冲散后的地方集合”。

她也建议出席大型活动时，尽量提早入场，结束后也不要急着离开。此外不该往人潮的中心挤，“我当时站在很外围的地方，离捷运站很近，于是看到烟火一放完就飞奔捷运安全到家。”

至于那些需要越河或是跨岛的地方，她说：“你可以选择在原地等人潮散去再离开，如果没办法离开不如就干脆在原地住一晚，真的不要为了省钱或是赶时间硬挤。”

亚美将在脸书忆述当年在泰国跨年的经验。（取自艺人脸书）

演唱会踩踏事件不少 台下混乱台上照唱？

演唱会动辄数千甚至数万名观众，一旦发生意外后果不堪设想，以下整理出过去发生过的演出事故，提醒大家投入看演出的当儿，切记要保持警惕，时刻留意！

●刚果歌手Fally Ipupa演唱会酿11人亡

刚果民主共和国知名歌手Fally Ipupa于2022年10月29日在首都金沙萨烈士体育场举行演唱会，意外爆出踩踏事件，造成至少11人死亡。演唱会于金沙萨（Kinshasa）最大场馆举行，最多可容纳8万人，但据知最后入场人数超过场馆容纳量，还有一些人群强行进入贵宾席区和保留席区。而且在演唱会开始前，体育场外就已聚集许多民众，保安人员试图驱散场外的人群，但最终在馆内的人数仍超过警察和保安人员所能控制的人数。

刚果歌手Fally Ipupa的演唱会超出规定人数。（互联网）

●危地马拉大型演唱会造成9人死亡

危地马拉西部城市克萨尔特南戈（Quetzaltenango）2022年9月15日举办的一场大型演唱会，爆发踩踏事件，造成至少9人死亡，20人受伤。根据当地媒体报道，该演唱会是为了庆祝危地马拉独立日而举办，当地消防人员在推特透露，部分伤者疑似在踩踏事件中骨折，被送往医院救治。

危地马拉城市Quetzaltenango演唱会惨剧现场触目惊心。（互联网）

●Travis Scott演唱会惨剧毒品是帮凶？

美国知名饶舌歌手Travis Scott 2021年11月5日在休士顿举行Astroworld Festival演唱会，没想到却发生踩踏事件，导致8人死亡、20多名歌迷紧急送医，超过300人受伤。警方事后展开调查，Travis Scott也因此面临起诉。

演唱会当天涌入5万多人，热闹的盛况为之后发生的悲剧埋下伏笔。根据休士顿消防队长描述，当天晚上9时开始人群就向舞台挤压，随后出现有人摔倒和失去知觉等情况，现场一片混乱，但台上的Travis Scott依旧热情表演，他事后表示对台下发生的事并不知情。当地警方从凶杀和毒品犯罪方向展开刑事调查，据悉现场有人一直在替别人注射毒品，数名歌迷是在药物解毒剂后才醒来。

美国饶舌歌手Travis Scott（右图）的演唱会发生意外，救护车驶入现场（左图）。（互联网）

其他演唱会踩踏事件：

●2017年3月11日，阿根廷著名摇滚歌手Carlos Alberto Solari在首都布宜诺斯艾利斯市的奥拉瓦里亚镇举办演唱会。该场地最多可容纳20万人，但当晚与会者人数却达30万，后来不幸发生人群踩踏事故，造成2人死亡，数十人受伤。

●2017年5月22日，美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会，演唱会即将结束时现场传来两声巨响，导致观众尖叫仓皇而逃，造成22人死亡，59人受伤。

●2014年7月29日，几内亚首都科纳克里，著名的说唱乐队“本能杀手”在一处沙滩举行演唱会，由于大批歌迷到场，结束退场时造成骚乱引发踩踏事件，造成24人死亡，数十人受伤。

●2010年7月24日，德国杜伊斯堡，一场预计25万人参加的《电子音乐狂欢节》涌进100多万人，狂欢节即将结束时，大批观众涌进地下通道准备退场，同时又有大批的民众想要入场，一进一出发生拥堵，出现挤压踩踏的情况。