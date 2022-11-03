梨泰院踩踏事故：李英爱救济遇难者家属 刘亚仁以“狗叫声”讽刺酸民

（首尔讯）一名在梨泰院踩踏事故中丧女的父亲无法承担把女儿遗体送回俄罗斯的费用，李英爱（Lee Young Ae）得知后主动联系提供援助。

两年前才到韩国与父亲生活的25岁朴姓俄罗斯女子Yuliana Park，不幸在10月29日发生的致命踩踏事故中遇难。她的父亲希望能把女儿的遗体送回俄罗斯，但自己在首尔一家疗养院工作收入不高，筹不到包括遗体防腐和交通等约950万韩币（约9500新元）的运送费用。此外，最早一班渡轮将在4日于江原道启程，若错过这班就必须等多一星期，因此朴父心急如焚。

在踩踏事故中丧命的俄罗斯女子Yuliana Park。（互联网）

向来热心公益的李英爱得知消息后，立即透过韩国残疾人基金会主动救济朴父，透露“我想要帮助因为经济困难而无法返回祖国的Yuliana和她的家人”。韩国政府、俄罗斯大使馆与民间团体也伸出援手。李英爱暖举曝光后，网友纷纷赞她“心和人一样美”。

刘亚仁斥酸民：闭嘴

刘亚仁（Yoo Ah In）被指事发时现身梨泰院引起群众抢看掀暴动，他的经纪公司怒斥这个谣言荒诞，严正澄清：“刘亚仁当天出国，人正在国外。”

刘亚仁11月3日在社交媒体写下千字文，虽未提及梨泰院，不过内容却被外界解读是回怼不负责任的谣言散播者。

刘亚仁发长文回怼不负责任的酸民。（刘亚仁IG载图）

他说：“丧家正中间斜倚着肖像，我不知道谁更好，更不知道谁的错更大。停不下来的画面是因为把熄灭的生命当作武器、盾牌、素材、下酒菜、绊脚石。比痛哭的主人更吵的狗叫声……闭嘴，你应该要感到丢脸，拜托用点心想想，在比较谁的心比较痛或少痛时被抛弃的东西。”

他期盼纷纷扰扰能过去，写道：“其实同个鼻孔出气的我们，希望那些心意能到达现在最需要的地方，也希望我在这里费尽心力表达出的心意，能被传递到最需要的地方。”