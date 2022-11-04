没特别分类经济条件 胡煜诗：《家简2》想帮忙碌家庭

由视帝陈汉玮和胡煜诗主持的《家简尘除2》已经播映第二集，有观众反映新系列选中的家庭经济条件都很好，希望节目能专注家境清寒的家庭。

对此，记者联络上了胡煜诗进一步了解情况时，她解释：“其实这个节目主要是想帮助太过忙碌工作，或不懂得如何（断舍离）以及收纳的家庭，所以我们并没有特别分类（家庭的经济条件）。”

这也是胡煜诗第一次主持综艺节目，“在（开拍前）我还蛮紧张的，所以特地去读了相关的书籍和观看《家1》以及国外相关节目。”

对于能和汉玮合作，胡煜诗表示非常兴奋，“汉玮大哥其实是我的导师，但在节目里他并没有把我当成一个小帮手，而是搭档，所以我们在开拍前都会一起讨论该怎么主持。”

从师徒变搭档，会有压力吗？

“不会！因为汉玮大哥很亲切，他就好像我的爸爸，如果我有做不好的地方，他也不会发脾气，而是在旁边教导我。我的压力反而担心搞砸这个节目或让汉玮大哥失望。”

疫情期间学会不囤积物品

需要面对杂乱的房子，你有挣扎过吗？

“不会！因为我有洁癖，所以当我看到房子那么乱的时候，我就很有欲望想要帮他们整理房子，教他们怎样断舍离。”

个人会囤积物品吗？

“疫情之前会，像是护肤品，我会多买摆在家里备用。不过疫情期间，我在整理房间时发现有一些护肤品快要过期了，如果我没用的话就特别浪费，我本身也很讨厌浪费东西，就在那时开始学会（不要囤积物品）。”

对于家里不需要的物品，胡煜诗现在也会直接送给有需要的人。