娱乐吃瓜：《炽道》魔鬼教练爱阳光少年 王安宇喊“金晨好瘦，我怕变猪！”

中国剧《炽道》近日热度很旺，女主角金晨和男主角王安宇的姐弟恋、师生恋，引起观众热议。连两人的在剧中的各种亲热戏——指尖摸背、甜蜜托举、床单吻戏、珍珠吻戏到开车床戏，都被推上热搜。网民还说预告最后一幕可听到男女主角的清晰喘息声。

有趣的是，男女主角接受zaobao.sg专访时，不约而同表现出“男柔女壮”的反差，让剧集更显不同于一般。

改编自网络作家Twentine的同名小说，《炽道》是运动题材青春剧，讲述田径队助教金晨发现了潜力巨大并深爱着跳高运动的阳光少年王安宇，两人在田径场上携手并肩，在实现梦想的同时收获爱情的故事。

金晨为了本剧做了充足的准备，不仅提前“恶补”了原著，还去看了大量的田径运动比赛视频熟悉体育生的状态。她开拍前甚至直接练出了腹肌，以及完美的肌肉线条。她说是这部剧让自己彻底真实地爱上了健身，相信健身会让人快乐，只要朋友状态不好或是发胖，都会被她喊去健身。

“小哭包”王安宇VS“女壮士”金晨

被网民直接称为“金刚芭比”的金晨，之前在竞技综艺《乘风破浪的姐姐2》里表现出来的是温和随意，可是诠释《炽道》中飒爽大气、热爱运动的魔鬼助教罗娜又仿佛是同一个人。她告诉zaobao.sg，背王安宇爬楼梯那场戏最难忘，“我每次回想，心里还有点小小成就感，自己居然真的可以成功背着他上五楼。”

剧中，王安宇爬山意外受伤，去到医院又撞上电梯故障，金晨干脆直接背他楼上。“本来导演觉得是不是可以吊钢线，但我说不用，我觉得我可以‘拿下’他。”她也笑言，这场戏拍得可不轻松，还挺痛苦，因为王安宇不轻，要爬的楼又很高，在大热天下还要拍好多遍！“为了体现出我是真的在背他，导演还运用近景、远景、全景拍了好多遍。”让金晨无法“投机取巧”，直接展示出瘦小女生的壮大力气。

另一方面，王安宇在剧中经历磨砺，从任性幼稚演到笃定坚韧。角色初期多愁善感，更常委屈落泪，让王安宇自称是“小哭包”。王安宇解释：“他有一些性格上的缺点，矫情、爱撒娇，会让别人有一些心理负担，其实他只是希望自己对别人的好能够让对方感受到。”他比喻，自己是标准的“犬系”男孩，“像金毛可爱忠诚，也很像萨摩耶，会很努力地去温暖别人，也能够感受别人的心情。”金晨当然就是“训犬师。

有趣的是，他说，第一眼看到金晨，只觉得她好瘦，“很担心自己站在她身边，不是像狗而是像猪！”

金晨戏外“收割鲜肉”

32岁的金晨和24岁的王安宇在《炽道》的演出，被观众赞许有满满的“CP感”。外型亮丽、有双招牌大长腿的她，出道前曾担任杂志模特儿，2011年才正式以演员身分入行，2015年凭网剧《无心法师》闯出名堂。她和同剧男星、小2岁的韩东君来电，可惜1年后便传闹翻分手。她在真人秀《花样姐姐2》中，和小7岁的曾舜晞互动密切，只是后来也不了了之。

随后她身边的名字换成了王大陆、邓伦。邓伦更曾陪她走过低潮，他唯一认爱的女星也只有她，然而这段恋情又是没有结局。 在之后，董又霖、李易峰、张继科、王子异等等，又多是“小鲜肉”，才让金晨被封“鲜肉收割机”、“大陆萧亚轩”的外号，只能怪“桃花开太多”。

谈到剧中主角情侣的“年龄差距”，金晨说：“我个人认为，是真爱的话，这并不重要。男女主角之间是双向奔赴的爱情，他们两个都是最适合彼此的。相互传递正能量、携手前进，共同克服所有的困难。”她说，真正的爱情与年龄差距没有绝对关系，只是在这个故事中的男主刚好比女主小。

她曾说希望在24岁时结婚，但始终没有遇到对的人，现在她反而更喜欢独立，不需要任何陪伴，也没有结婚的打算。

王安宇：我渺小又“弱鸡”

年纪轻轻的王安宇对“年龄差距”的看法也相似：“在一段良好的感情关系里，两个人应该是彼此信任彼此进步的关系，从这个层面来说，年龄差距并不是感情的决定性因素。在这段爱情里，男女主角是彼此珍视并陪伴成长的存在，他们有着共同在竞技体育上的追求，所以在爱情之外还有着精神上的高度契合，我觉得这是这段感情里比较打动人的。”

金晨和王安宇在生活上最契合的可能是这一点：都喜爱运动。金晨是学舞蹈出身，日常就会规律地健身锻炼，运动细胞比一般女生稍微发达些。

王安宇则平时接触球类运动多些，最熟悉的是篮球，高中的时候也是篮球校队。他过去演过击剑和花式滑冰运动员，就快变成运动员专业户，不过一路走来，也是从网民“腹肌呢”“肤色像白斩鸡”等尖酸的批评声中挺过来的。比起专业运动员，他很自量地说：“我渺小又‘弱鸡’。”连脱衣服露身材都充满不自信。

和剧中的角色一样，在追梦路上屡屡碰壁却不屈不挠。他抒发负面情绪的方式，包括“安静地看场电影，或者在空旷的街头走一走，或者吃点好吃的，总之在当下留一个放松缓冲的空档，然后告诉自己还是要用良好的心态对待接下来的每件事。”

新电信用户即日起，可通过e乐随选（Ch11/501）或新电信CAST收看《炽道》。