苏有朋“披荆斩棘”拿下陈小春夺冠 网民为“包尾哥哥”叹可惜

中国男星竞技真人秀《披荆斩棘的哥哥2》开播近3个月，4日（星期五）晚迎来总决赛，22位哥哥角逐17个成团资格；在全部表演结束后，经过票选最终由来自台湾的苏有朋夺下年度总冠军，观众喜爱度更打败来自香港的陈小春。苏有朋眼眶泛泪讲感言：“本来以为没机会重新再回到唱跳舞台。”

这个由两岸三地多位人气男星参与的节目，请来大陆天后李宇春担任颁奖嘉宾，当她宣布年度总冠军是苏有朋，全场欢呼。他也眼泛泪光硬咽地说：“我不哭的，没有要哭。”

另外最佳队长X-Leader是陈小春获选，最佳人气奖分别是苏有朋、张智霖、吴建豪。

吴卓羲在“喜爱度票选”包尾。（视频截图）

许多观众都替苏有朋开心，更有人分析，苏有朋每个舞台都尽心尽力，以“导演”视角打磨每一个细节，用心对待每一个队友，最后拿下总冠军实至名归。

《披荆斩棘的哥哥2》原本有32位男星参赛，经过多次公演淘汰后，剩下22位能争取最后成团资格，排名如下：苏有朋、陈小春、张智霖、李承铉、张云龙、潘玮柏、任贤齐、杜德伟、张震岳、信、郑钧、林峰、吴建豪、吴克群、周柏豪、范世锜和ICE杨长青。

另外，根据当晚个人喜爱度榜单，吴卓羲仅68票，在22位哥哥中排名包尾，未能成团。他在决赛中仅参与部落合作曲目，镜头及表现部分都颇少，不少网民为他大感可惜。不过，他已经加入了两个节目的衍生真人秀，无论成团与否，大家都可以继续见到他的身影。