伊能静罕谈前夫庾澄庆 “婚姻失败主因”上热搜

（北京讯）伊能静和庾澄庆曾有过一段婚姻，不过二人现在各自有幸福家庭，近日网上流传她之前受访谈论前段婚姻，坦言当时没把自己修炼好，离婚后花了5年面对自己。

伊能静2000年和交往14年的庾澄庆结婚，不过婚姻仅维持9年就画下句点，离婚原因众说纷纭。

她曾接受中国主持人鲁豫专访，谈到过往婚姻失败，坦言那时“没有把自己修炼好”，因为原生家庭的伤痛和演艺圈的复杂，让她对感情恐惧。因此当她遇到一个可靠的人，就像抓住了浮木，希望对方能把自己对于原生家庭的痛苦、对这个行业的困惑都解决掉。但伊能静后来顿悟：“他为什么？他又不是你的医生，‘我是要来跟你谈恋爱找个老婆’，他干吗给你治病？”

她也认了当时自己是创造出紧张氛围的中心点，“不能全让原生家庭背锅、媒体背锅、让爱我的人背锅。”她也透露和儿子哈利说过：“你爸爸是个特别棒的人。”没想到小哈利回她说：“你的人生比较好玩。”让她特别有感触。“我觉得我现在不需要被理解，而且打从心底不需要，以前总尝试接地气，装得很开朗，现在已全然接纳我就是一个文艺女青年。”

这个片段被网民挖出登上微博热搜，不少人也感悟她“说得很对，夫妻关系需要共同维护不是单方面的”“谁都不是谁的医生，谁也不是谁的避风港，所以一定要懂得爱自己”“真的活得好通透啊”。