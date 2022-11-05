林青霞忆30年前“良心过客” 感谢他“亲手交还走光照”

林青霞在3日（星期四）庆祝68岁生日，日前又因“在艺术文化的重大贡献”，获香港大学颁发名誉社会科学博士学位表扬。人逢喜事之际，擅长写作的她也在中国媒体《南方周末》撰文写下一件让她感恩的往事。

在这篇题为《流星》的文章里，她忆述30年前的一个下午，在香港某电影公司租借的一个房子里拍戏，拍摄空档一个工作人员告诉她，有个男士拿了一封信说要亲自交给她。对方个子不高，态度谦卑，递上了一个白信封，她打开来看，里面没信，却滑出一个小胶片。“我就着有光的地方看，不免一惊，脸色大变……”对方尴尬地说：“我想这还是交给你保管的好。”林青霞则“感激得不知说什么好”。

原来，那张底片是1990年第27届金马奖颁奖典礼当晚拍的。那晚，她抱回一座最佳女主角奖，大家簇拥着她走下阶梯，混乱中她弯腰提了一下鞋带，那件原本紧紧贴着身体的名牌小礼服，稍微有了空隙。当她还在心想会不会穿帮时，一个闪光进来，刚好捕捉到她左边上身衣服离开身体的一刻，她的胸部赤裸裸地曝了光。

林青霞手执着那小小胶片有点颤抖，知道对方亲自把东西交给他，只觉得：“我不知道该怎么报答他好，心想他是记者，不如收了工请他到我位于湾仔的会景阁公寓坐坐，让他有机会采访我。”

她描述，那间公寓只有500英尺，一房一厅。“我平常不喝茶、不喝酒、不喝咖啡、不听音乐，只有白水招待，夜深人静地，与一名陌生男人共处一室，两人也不知说什么好……”

当林青霞对着落地窗正在想这么晚了不该请对方来的，这时他起身说要走了。然后她一转身他已不见人影。匆匆忙忙中，对方没有留下联络方式。从此，他再没有出现在她的生命中，或者出现了她也不知道。

林青霞在生日之际想起这个人，“他知道我是谁，而且会经常在报章杂志或者电视上看到我的消息，我却记不得他长的样子，也没有他的名字，但是永远不会忘记他为我做的一件事。”

她感性写道：“曾经有朋友这样说过，人与人之间相遇，或能成为朋友，在人生的旅途中就像流星般擦肩而过。”

接着有感而发：“30年来，新闻媒体有着相当大的转变，狗仔文化充斥全球，我常在想这位给我底片的年轻人，他如何生存？这么有良知的人在娱乐新闻界会有生存的空间吗？他也许已经离开了传媒界从事其他工作了，我猜想。

“他就像一颗流星，在我的生命中与我交会了片刻，转眼间已消失了踪影，希望这个世界能够容纳多一些像他这样的人。”

一字一句，都盛载着林青霞对这个流星般的男子满满的感恩之心。