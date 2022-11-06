美国歌手Aaron Carter陈尸家中浴缸 得年34岁

美国歌手亚伦·卡特（Aaron Carter）星期六（11月5日）被警方发现陈尸家中浴缸，得年34岁。

据外媒报道，美国警方证实在当地时间星期六（5日）早上11时接获报案指有男子在浴缸溺毙。警察赶到Aaron Carter家中，发现他在浴缸中溺水身亡。目前未有他杀的证据。

Aaron Carter的未婚妻梅兰妮马汀（Melanie Martin）发表声明：“我的未婚夫Aaron Carter过世了，我全心爱着Aaron，未来将是一段没有孩子父亲、独力扶养儿子长大的长路。在我们面对失去挚爱的伤痛时，请尊重我们家人的隐私，我们还在试着接受这个不幸的现实，非常感谢你们的安慰与祷告。”

Aaron Carter与未婚妻Melanie Martin。（取自艺人Instagram）

Aaron Carter是后街男孩（Backstreet Boys）成员尼克·卡特（Nick Carter）的弟弟，1997年9岁时发行首张个人专辑，此后成为尼克儿童频道（Nickelodeon）的常驻歌手、演员，影歌双栖，一度是当红的青春偶像。

Aaron Carter近年负面新闻不断，他曾数度持毒、酒驾被捕，也曾自称罹患思觉失调、焦虑症等精神疾病。哥哥Nick Carter2年前曾对他申请暂时禁制令，指他威胁杀死怀孕的嫂嫂。他则反控哥哥Nick Carter与姐姐莱丝莉霸凌，自爆8岁时遭2名舞者性侵，10岁开始也被姐姐莱丝莉性侵长达3年，让他长期接受心理治疗。