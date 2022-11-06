否认要求女儿验DNA 林俊贤反控遭前妻精神虐待

香港资深艺人林俊贤因女儿林钰洧夺下今年“香港小姐”冠军，婚变和家暴的往事再被提起。他先是在微博上发文否认，近日接受港媒访问时更逐一反击，怒斥对方是非颠倒。

林俊贤前妻Jasmine日前指自己曾多次被林俊贤家暴，不仅被掌掴至面肿，还因怀孕而被男方要求堕胎。两人在女儿林钰洧8岁时离婚，她曾向前夫林俊贤提出共同抚养女儿，对方同意后却失踪，一直到林钰洧15岁时才再一次见到父亲，却被林俊贤要求验DNA。Jasmine也说，在女儿10个月大时，林俊贤还呼喝女儿，之后用棒挥打，吓得她冲回房间锁门收拾行李，报警后在20名警察的保护下离开。

林俊贤星期六（11月5日）接受港媒采访时怒斥Jasmine满口谎言，并指Jasmine声称的多次暴力事件和为生女儿所承受的屈辱等，全都是不实指控，他才是真正受到多次暴力对待的受害者。

他承认曾与前妻发生两次肢体纠纷，第一次是因受到Jasmine重击后才出于自卫还手一巴掌。对于Jasmine称该重击只是“一般女性能够做到的动作”，林俊贤反击：“每次开早班凌晨4时一巴掌打醒我，吵架时一言不合就砸烂屋子里所有东西、拿菜刀威胁、无数次在车上用脚踢烂挡风玻璃等。” 林俊贤称他当时体谅怀孕的Jasmine或许是有抑郁情况，所以尝试理解及忍让，他认为自己当时也有处理不当的地方。

第二次则是因长期遭受对方精神虐待，还被对方用手指住鼻孔，林俊贤称他难忍压力才用口咬了对方的手指一下。女方之后立即到警局报案，当时警方不愿受理，并非她声称的“有20名警察保护”。

林俊贤表示，Jasmine所说的全是虚构，也透露前妻怀孕时，自己没有要求对方堕胎。两人分居后，女儿3、4岁时，女方曾要求复合遭他拒绝，自此便拒绝再见面，但期间他仍为女方提供生活费。 至于指他要求女儿验DNA一事，林俊贤否认：“没有要求女儿验DNA”，并指对Jasmine的不实指控不予置评：“请她慢慢继续做戏，假惺惺，不愿置评。”