50艺人好友惊喜打造 李南星“双天至尊”庆生趴

打造“双天至尊”惊喜，50艺人朋友为李南星办58岁庆生派对！

阿哥李南星是11月寿星，于11月7日生日，众星星期六（5日）晚上受邀出席生日会，预先为他欢喜庆生，精心策划的搞手是南星的经理人，南星本人事前毫不知情！

经理人“哄骗”南星到好友经营的日本餐馆与赖怡伶开会，南星当时还说“开会啊，好啦，快些开完，我要去甜品店帮忙啦。”

原来南星家人经营甜品店，由于人手不够，南星一有空就下去“帮头帮尾”。

“双天至尊”蛋糕（受访者提供）

餐桌变“赌桌”

原以为是去开会，万万没想到一到现场，见到的居然是“双天至尊”排场，餐桌变“赌桌”，摆放扑克牌，墙上还贴着“双天至尊”字样，最有趣的是，生日蛋糕也是“双天至尊”的设计，有麻将、扑克牌，骰子、筹码，蛋糕顶部坐着身穿黑色西装，风度翩翩的阿哥，旁边伴着“JQKA”四张扑克牌。

经理人说：“由于当年南星最火红的剧是《双天至尊》，惊喜生日派对就取名‘双天至尊’、生日蛋糕也是‘双天至尊’设计。”

经理人事前包下日本餐馆整个二楼，让艺人朋友在不受外界干扰下，与阿哥齐欢聚，目测现场出席派对人数约50人，除了艺人，也有南星不少商界好友。

南星见到精心布置的生日派对，心情霎那兴奋起来，见到庆生派对的艺人朋友不少，有李铭顺、范文芳夫妇、郑各评、洪慧芳夫妇、黄世南、潘玲玲夫妇、陈秀环、黄碧仁、包勋评、翁清海、赖怡伶等等，名嘴DJ罗克敏与怡伶当起派对主持，据悉，李国煌也在最后一分钟赶到祝贺阿哥生日快乐！

欢庆58岁生日，南星在切“双天至尊”蛋糕时，说着：“很开心大家来为我庆祝生日，今天这个场合都是你们给我的，一个人的能量有限，需要结合大家的能量，才能做到大家想要的，希望大家身体健康，都能过得越来越好！”阿哥说话向来务实，群星呼应“收到”！

全场最温馨的画面，是派对播放阿哥在本地演艺全38年的经典演出片段，当然，少不了当年他当“赌王”、最火爆的《双天至尊》视频剪辑，画面一经荧幕浮现，勾起参演艺人无限的温馨回忆。

李南星与陈泰铭飙歌。（受访者提供）

海外艺人视频献祝福

由于南星这些年也开拓海外事业，一些像昔日艺人战友如淳于珊珊、台湾艺人方馨、柯叔元、刘香慈、江祖平、陈美凤等，也纷纷透过视频向阿哥献上生日祝福。

群星拱照的阿哥心情很High，与现场艺人飙歌助兴，记者听他高唱伍佰歌曲，将派对变成一个大型的卡拉OK。

银幕夫妻顺便“打戏”

“阿朱妈”洪慧芳最近锋头很劲，当晚被请上台分享拍《花路阿朱妈》感受，喊话要大家买票进戏院支持她。

各评与清海两“猛男”在《越界》打到青筋暴现，各评透露在拍外景时曾碰到“难题”，但靠团队努力与坚持来化解，全场艺人都给他抱以鼓励的掌声，但愿这对银幕夫妻拍的电影都能卖个满堂红。

《新明日报》星期六晚率先贴上李阿哥庆生派对现场盛况，一贴《新明》脸书，至星期天下午已吸引了1500人点赞（Likes），逾35万网友浏览。