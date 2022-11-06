梁志强领队全岛“趴趴走” 300人晨运走八公里

早起趴趴走，舒活筋骨，导演梁志强从40人号召到300人加入晨运队伍，一走八公里！

近三年因冠病肆虐，国人多宅家，志强频频通过直播与网友互动，疫情开始缓和，他就提出何不一起晨运的建议，“没想到网友一呼百应，刚开始参加晨运者只有40人，但很快就过百人，然后是200人，现在已经将近300人了！”

几乎每个星期天，志强都率领团队晨运，“我将之命名为‘趴趴走’，福建人说的‘趴趴走’就是到处去的意思，不会固定在一个地方。”

为方便网友，志强趴趴走的地点都会选择靠近地铁站、只要有人行道可供晨运，能走上六至八公里，就算完成一个晨运，但也不是一次走到底，“每一次走到四公里的地方，我们就会停下或坐下来聊聊天、互相交流。”

为了增添趴趴走的乐趣，志强还发动边走边唱，“我会教他们唱一些老歌，发现他们的反应也很踊跃，像是把自己在军受训的那一套搬到晨运来了，哈哈哈。”

最小三岁 最年长80岁

星期天趴趴走时碰过下雨天吗？“有啊，很有趣的是，即使下雨，网友还是照来，我也会预先设定下雨计划，像上一次到福康宁公园趴趴走，早上就下雨，我们就转到克拉码头躲雨，然后在附近绕个10圈，也蛮好玩的。“

参加趴趴走者年龄从三岁到80岁，完全免费，参加趴趴走活动，还可获赠一件T恤。

志强感到欣慰的是，即使他因拍戏“缺席”晨运，改由他公司同事带领，参加晨运者仍很踊跃。

走了20次 每早有挑战

启动晨运之后，趴趴走已成为志强每个星期天固定的活动项目，至今趴趴走了20次，若碰上来晨运者状态不佳呢？

“若不舒服绝对不要逞强，我也没有要求速度，一般如果体力可以就走完全程，感觉不舒服一半离开都没问题，趴趴走最重要是过程中喝足够的水。“

志强说，趴趴走的过程中，他也顺带传递健康讯息，呼吁晨运者勿吸取过多淀粉类，“尤其是碳水化合物的食物，一天吃两餐代替三餐等，当然，饮食之道也视乎个人体质而作出调整。”

率领一大群人趴趴走，对志强而言挑战在哪里？

“要叫大家一大早起来做运动是很有挑战性的，大家都想睡觉嘛，我本身也曾经面对这种挣扎。后来因为拍戏经常要很早起床，就克服了早上爬不起来的问题，早上去趴趴走非常开心，甩掉一身臭汗，最好玩的是，大家集体在做运动时，你会发现时间特别容易消磨，就算是走8公里，大家走着走着都不感觉远。”

梁志强带领晨运。（受访者提供）

艺人也加入

20次趴趴走活动，加入趴趴走的艺人也不少，包括辉哥程旭辉、阳光可乐，女兵演员等，这个星期天（6日）早上加入趴趴走的是《越界》里的两大猛男，包括视帝郑各评、武林高手翁青海。

趴趴走队伍目前最长的路程是走了10公里，但志强发现大家都走得比较疲惫，感觉八公里刚刚好。

会否将趴趴走活动“带”到海外去？

“不是不可能的，11月下旬我带欧洲团，所以我们就到海外趴趴走，到马来西亚与当地观众一起趴趴走也在计划之中。”