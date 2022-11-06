交还林青霞走光照者现身：当年的记者都会这么做

林青霞日前在《南方周末》撰文写下一件让她感恩的往事，内容提及她曾在1990年的金马奖颁奖典礼上意外走光被拍下，所幸后来有个男子将该胶片亲自交还给她本人，让她“感激得不知说什么好。”

那名“神秘”男子正是台湾资深媒体人柯志远。柯志远星期日（11月6日）凌晨在社交媒体脸书上发文，用另一个角度回忆起自己当年的暖心善举。他表示，如果这件事再发生一次，他还是会这么做的。“其实，我相信，我们那个年代的新闻记者，遇到那样的事，也都一样会这么做的。”

柯志远透露，他之所以会把底片连同照片还给林青霞，是想让她放心，在那个还没有数位相机和智能手机的年代，便不需要担心还有备份了。他幽默说道：“当然，这件事情，我当时的老板和主管至今都不知道，我不可能让他们知道。我当时才二十几岁。”

“看到这则新闻，我整个人差点跳起来！”柯志远感慨32年前的往事，林青霞竟然记得、甚至还被她主动提起。原来两人在那之后曾做过一篇长篇专访，当时在电影《东成西就》片场，林青霞认真向梁家辉及张国荣介绍柯志远是她的“救命恩人”。在那次采访后，柯志远赴纽约深造，两人再没任何联系的机缘。

柯志远犹豫再三，最后还是决定发文谈这件事：“‘林青霞’三个字让我们好几代人的成长岁月有了极其灿烂的记忆光芒，她的贡献跟许许多多人的生命轨迹是深刻融合的，对于这三个字代表的意涵，终我一生，我必然会近最大的能力去保护，并且恒久感恩。”