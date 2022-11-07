廖永谊患抑郁症三年 冰淇淋唤醒斗志

患上抑郁症三年，片约上门接不了，也不教拳，Ah Boy廖永谊靠制作冰淇淋缓和病情！

廖永谊是拼命三郎，热爱演艺工作，但碰上疫情来袭，演艺工作受阻，他积极变通，在网上直播带货，希望闯出另一条路，也与朋友合资在麦波申一咖啡店经营海鲜串烧锅生意，力求生存，奈何生意受挫倒闭。做直播时，他又太在意人数流量，患得患失，最后也终止了直播。

永谊受访告诉《新明日报》：“刚开始直播时，只有30多人看，慢慢发展到几百几千人关注，本来直播就是带给人欢乐的，但不知怎么的，我就是很不满意自己……”他坦言，脑海里总会有两把声音在交织，似乎有人在嘲笑自己，令他无法与自己达成和解。直播做了两年多后就不做了。

永谊精神状态不佳，后来去求医，发现自己患上抑郁症，病情至今已有三年。今年因诸事不顺而病情加剧，他说：“最糟糕的时候，我整天瘫在家里的沙发一动也不动，几天不刷牙也不洗澡，女友只差没把我‘搬’出去晒太阳。”

期间有片约上门，新传媒找他拍《卫国先锋2》，他婉拒了；永谊曾是武术教练，教拳是他的强项，有教练找他教孩童打拳，他也推了。发病期间做什么都不起劲，应该说是什么都不想做，似乎完全与外界断联，前景一片迷惘，人受困雾霾中，走不出来。

永谊语重心长嘱咐抑郁症患者：“千万不要无所事事，太空闲就会胡思乱想，尽量让自己忙碌，努力专注在有兴趣的事物上，转移心情。”

花万元买冰淇淋机 制作过程疗愈

永谊感激身边的女友对他不离不弃，在他犯病期间，哄他、迁就他、帮助他。日子还是得继续过，永谊接受治疗后，意识到不能再一蹶不振，开始摸索自己最有兴趣做的事。从小就爱吃冰淇淋的永谊，花了1万3000元买了一台制作冰淇淋的机器，学习制作冰淇淋。

童年的喜悦唤醒了他，永谊花了两个月时间，熟悉了制作冰淇淋过程，尝试调配、试味，制成冰淇淋，然后兴致勃勃地请周遭的朋友试吃。女友第一个尝鲜，他分享道：“她觉得味道很好，试吃的朋友也喜欢，让我开始产生满足感。”

情绪最不稳定的那几个月，因制作冰淇淋，抑郁情绪获得宣泄的出口，逐渐变得开朗。

由于有了奋斗的目标，永谊逐渐走出阴霾，重展笑颜。受访时，他透露自己仍在服药，在康复当中。他说希望有机会将制作冰淇淋化为一门生意，供他“养老”。他不只说说，连店面都去看了，但因之前做生意失败收场，导致他欠缺自信，未敢把话说满。

不过，制作冰淇淋确实为他填平了内心的伤口缺失。

廖永谊制作的冰淇淋。（受访者提供）

录制单曲 写给失智症家人

问起拍戏，永谊自认目前仍未处于最佳状态，估计最快也是明年再拍，“担心无法投入，我希望能交出最好的自己”。

这段期间，他录制了好些单曲，最近这一首是《模样》，也拍了音乐MV。他说：“歌曲写的是失智症父亲。通过《模样》这首歌曲，传递关爱家人的信息，要学习关心身边的亲人，不要忽略他们，有空应该多陪陪他们。”

永谊从小与婆婆相依为命，但最疼爱他的婆婆很多年前也患上失智症，他却懵然不知，直到婆婆中风，他以过来人的心情唱《模样》，字字出自肺腑。

永谊曾放话今年迎娶女友，问起婚期，他说：“我们的感情还是很好，当然希望越快（结婚）越好，但现在手头上还有该做的事没有做。她也很理解我，最快也应该是明年了。”