拆穿老爸林俊贤的谎言 港姐林钰洧：有验DNA

香港资深艺人林俊贤与前妻Jasmine婚变和家暴的往事重新被翻出后，双方各执其词，隔空喊话闹得沸沸扬扬。应届港姐冠军林钰洧（Denice）星期日（11月6日）出席活动时首度开腔回应父母争吵一事，坦言有被父亲要求验DNA，打脸林俊贤之前的说法。

据香港媒体报道，林钰洧表示自己当时年纪小，很多事都不记得，真相是什么对她而言也不会有什么影响。但唯一可以确定的是，当年父女重逢后，林俊贤的确有要求她先验DNA。“那时年纪太轻，15岁才重新见到父亲，我都不知道是去做什么（检验），就好像现在做检测这样，很简单的步骤。”

对于父亲的要求，林钰洧表示没有觉得难受。被港媒问此举会不会觉得伤感情，她回说：“伤我妈咪多一些，会觉得为什么会这样怀疑她。”林钰洧解释：“可能他比较善忘，年纪大。”她也透露，父亲从来没有抚养自己。

对于妈妈Jasmine事隔多年开腔爆料遭前夫家暴，林钰洧表示可以理解妈妈这个行为，“因为可能真的是她的心结，这个不开心憋屈在心里很久，每个人发泄的方法都不同，她选择在这个时候公开，是她的选择。”林钰洧无奈表示：“现在是我被他们（精神）虐待。”至于相信爸爸还是妈妈？林钰洧称不想介入上一代的事，“我不想理，也不想去想这个问题。”

而身在中国拍戏的林俊贤，星期一（7日）则通过表妹冯镓潆（Naomi）回应“香港01”：“哦，这样有不就有咯，我都不回应啦，我都不知道呀！”冯镓潆则力挺表哥：“其实表哥当时是回应Jamine的指责报道，说和Denice在7岁见面时，表哥是没有要求验DNA，可能是媒体曲解了意思。”