为韩剧《第三人称复仇》“晒”黑眼圈 辛睿恩：观众可能认不出我！

辛睿恩在Disney+最新韩剧《第三人称复仇》（Revenge of Others）中几乎素颜上阵，暴露黑眼圈，她在记者会上笑说：“观众可能认不出我了！”

辛睿恩担任《第三人称复仇》的女主角，扮演就读高中的射击选手。戏里，她的双胞胎哥哥因为不明原因坠楼身亡后，她采取极端的手段试图揭开真相。有别于过去活泼开朗的荧幕形象，她这次在剧中呈现冷峻的复仇面貌。

辛睿恩在星期二（11月8日）举行的记者会上说，对于诠释射击选手没有十足把握，因为没有当运动员的体能，“而且枪械比想象中的重，开枪时也会感受到振动，所以需要力气。不用拍摄时，我会举举哑铃，也到健身房多加锻炼。”射击戏由她亲身上阵演出，整体而言，辛睿恩对自己的射击演出感到满意和自豪。

刻画冷峻的面貌，其实难不倒辛睿恩。她觉得自己是一个笑起来很阳光，不笑时则予人冷冷感觉的女生，可在两种面貌之间转换，正是她身为演员的特点。

辛睿恩说：“拍这部戏时，我几乎素颜上阵，观众会看到我的黑眼圈。剧组的化妆师问我，要不要把黑眼圈遮盖起来，我不要，我希望让角色看起来疲累，因为她总是绞尽脑汁捉犯人。一些观众可能认不出近乎素颜的我。”她补充说，为了不让自己看起来像“病人”，她涂了点口红，画了眉毛，以及在脸上抹了防晒膏淡妆上镜。

俨然青春复仇剧

《第三人称复仇》的卡司穿着高校制服，乍看之下，还以为是散发青春洋溢的剧集，未料故事阴暗沉重，蕴含复仇元素。复仇题材的韩剧往往聚焦在中年角色，这部剧不同，俨然青春复仇剧。故事由李熙明编写，金有珍执导。辛睿恩和演过《僵尸校园》（All Of Us Are Dead）的罗门（出道全名为朴所罗门，后期以罗门为艺名）担任主角，其他演员包括徐志焄、李垂珉和郑秀彬等。

《第三人称复仇》11月9日（星期三）在Disney+上线。