为韩剧《第三人称复仇》“晒”黑眼圈 辛睿恩：观众可能认不出我！

辛睿恩在Disney+最新韩剧《第三人称复仇》(Revenge of Others)中几乎素颜上阵,暴露黑眼圈,她在记者会上笑说:“观众可能认不出我了!”

辛睿恩担任《第三人称复仇》的女主角,扮演就读高中的射击选手。戏里,她的双胞胎哥哥因为不明原因坠楼身亡后,她采取极端的手段试图揭开真相。有别于过去活泼开朗的荧幕形象,她这次在剧中呈现冷峻的复仇面貌。

辛睿恩在星期二(11月8日)举行的记者会上说,对于诠释射击选手没有十足把握,因为没有当运动员的体能,“而且枪械比想象中的重,开枪时也会感受到振动,所以需要力气。不用拍摄时,我会举举哑铃,也到健身房多加锻炼。”射击戏由她亲身上阵演出,整体而言,辛睿恩对自己的射击演出感到满意和自豪。

刻画冷峻的面貌,其实难不倒辛睿恩。她觉得自己是一个笑起来很阳光,不笑时则予人冷冷感觉的女生,可在两种面貌之间转换,正是她身为演员的特点。

辛睿恩说:“拍这部戏时,我几乎素颜上阵,观众会看到我的黑眼圈。剧组的化妆师问我,要不要把黑眼圈遮盖起来,我不要,我希望让角色看起来疲累,因为她总是绞尽脑汁捉犯人。一些观众可能认不出近乎素颜的我。”她补充说,为了不让自己看起来像“病人”,她涂了点口红,画了眉毛,以及在脸上抹了防晒膏淡妆上镜。

俨然青春复仇剧

《第三人称复仇》的卡司穿着高校制服,乍看之下,还以为是散发青春洋溢的剧集,未料故事阴暗沉重,蕴含复仇元素。复仇题材的韩剧往往聚焦在中年角色,这部剧不同,俨然青春复仇剧。故事由李熙明编写,金有珍执导。辛睿恩和演过《僵尸校园》(All Of Us Are Dead)的罗门(出道全名为朴所罗门,后期以罗门为艺名)担任主角,其他演员包括徐志焄、李垂珉和郑秀彬等。

《第三人称复仇》11月9日(星期三)在Disney+上线。