刚出道被要求当性感临演 林慧玲感激向云“解围”

林慧玲刚出道时，被要求穿少少走来走去当“活布景”，向云挺身劝阻导演不要这么对待新人！

林慧玲主持的综艺节目《幸福玲距离》已经播映到第四集，这次邀请林慧玲的“娱乐圈妈妈”向云来做客，两人一见面就兴奋聊起过往的温馨回忆。

林慧玲感谢向云这一路来带给自己的阳光和正能量，在自己刚入行时更给予护航。

“有一天临时演员不够，导演说‘你这个新来的演员，就在后面穿性感的衣服走来走去’，向云姐立刻站出来跟导演讲‘不可以。这位演员（林慧玲）是我们新晋的演员，以后她会很红的，所以你不可以叫她拍这种很性感的戏’。”这件事令林慧玲铭记在心。

事业曾陷低潮 向云：记者朋友拉我一把

向云表示自己也在人生中遇过曾经拉她一把的人，“那时我的事业在低潮，一个记者朋友就为我写了一篇文章，我很感动，因为那篇文章对我影响蛮大。他告诉我一句话‘人生是这样的，人家拉我一把；我拉人家一把’这句话很有意思。”

收床单嫁妆 感动落泪

得知林慧玲要结婚，向云表示自己开心到睡不着，“当时的那种喜悦就好像自己要嫁女儿。”

对此，向云以“妈妈”的身份准备了床单送给慧玲当嫁妆，让慧玲感动得直落泪。

节目中，两人也聊到求婚。向云表示其实当年陈之财并没有准备什么求婚仪式，“不知道可以叫他（老公）再补一次求婚吗？”

慧玲则透露自己在未婚夫Matthew求婚时闹出的笑话，“他跪下来向我求婚时，一打开戒指盒是有灯的，所以我就很惊喜（看着那个灯走神了），然后他就问‘愿不愿意’，我才（回过神来）表示愿意、愿意，抱歉（走神）了。”

向云在节目中也爆料老公之财好玩的一面，“我梳好头发后，他就会过来把我的头发弄乱，到现在还要做这种事。”虽然嘴上抱怨，但看得出向云非常幸福。

向云也提到婚后如果和老公有闹不愉快，父母并不会骂之财，而是要她自己好好反省，“我记得那时我们吵架，我收拾包袱回娘家。我到家门口时妈妈叫我走。她说‘你回去，你已经嫁出去了’，所以我没有娘家可以投靠，我必须自己去面对我的婚姻和处理危机。”