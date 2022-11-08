四名医生争为病患捐肝 《医生不是神》情节又挨批“太离谱”

本地医疗剧《医生不是神》自开播以来热议不断，继“心肺复苏（CPR）”及“榜鹅‘砍人’”桥段后，最近又有观众指出剧中“医生捐器官”情节离谱。

近日有观众回看《医生不是神》第40至46集，认为剧中“器官捐赠”情节太不现实，且过于“神级美化”医生这个行业。先是马建兴医生（陈汉玮饰）主动给患有“枫糖尿症（一种罕见糖尿病）”的10个月大宝宝“甜甜”捐肝，检查结果一切匹配，然而却因为长期服用安眠药不适合移植器官，需要另寻合适的人选，至此“狗血”剧情开始一发不可收拾。

马建兴医生为了给甜甜捐肝而停止服用安眠药，从而导致他睡眠不足出车祸、晕倒。剧中号称“四德帮”的四名年轻医生经过此事后纷纷去验血验肝，都希望可以给甜甜捐肝。

检查结果出来，浩南（张哲通饰）和佑孝（郭坤耀饰）的肝脏还都“奇迹般”与甜甜匹配，而因为后者的肝功能比较好，所以由佑孝捐肝。

观众质疑：太容易找到匹配者

有观众提出，首先一群医生“争先恐后”给患者捐肝就不太现实，其次是剧里寻找匹配的肝脏也太过容易，有观众更是直言剧情离谱，说：“每次器官捐献都是医院医生的（器官）最匹配，世界上没其他人了吗？”

监制回应：不常见但也有所闻

针对观众的反馈，《新明日报》记者日前联系了《医生不是神》剧组询问，并取得监制丁美莲回复。她首先感谢观众对《医生不是神》的关注，并表示团队希望通过该剧传达器官捐赠和拯救生命的讯息，而剧中的肝脏捐赠情节是讲述医治枫糖尿症的办法。由于剧中患者父母和近亲都不适合做移植手术，马建兴医生（陈汉玮饰）才会动了恻隐之心, 主动验血，希望自己能捐肝。四位善良和热忱的年轻医生也因此受了马建兴医生的影响而去验血。

针对医生捐器官，丁美莲回答：“医生捐器官案例虽不常见，但也时有所闻。”

监制还说，根据医生的解释，在寻找活体肝脏捐赠者时，比例大概是20个里会有1个适合。因此，谁都有可能适合，不分职业。“可能因为剧中适合捐赠者是医生，因此让观众误以为只有医生才适合进行这类手术。”