娱乐吃瓜：雅慧一年没拍戏 四趟旅行充电领悟多

80岁老奶奶的慢活姿态让雅慧开始思考生活的节奏，在越南爬上3143米的番西邦峰（Fansipan）让她克服了恐惧，满天星斗则让她莫名感动，体悟到人类的渺小。

本地艺人雅慧最近频在社媒分享旅游照片，澳大利亚、越南、马六甲到处玩，还上了前往槟城的游轮。但她受访时说自己不是边境开放后“报复性旅行”，而是趁放大假去充电，而朋友们都在不同的时间有空，于是一去就是四趟旅游。

原来雅慧已经一年没有拍戏，她最近的一部作品是去年拍摄的《多年以后的全家福》，在那之后只拍了一部电影《七天》（尚未上映）。她自认是工作狂，一度担心自己不习惯没开工的日子，“但并没有耶！去了两三个国家，一眨眼就到年底了。前面的七八个月过得非常快，除了上表演课，我也约朋友出来聊天叙旧。”

雅慧从旅行中领悟人生。（艺人提供）

登顶感触多：相信自己，就会看到不一样的风景

四趟旅行让雅慧有不同的收获，其中爬上越南的番西邦峰让她印象最深刻。她和两个好朋友到当地旅游，阴差阳错就爬上了山，“我们本来只想悠闲地到山上走走、喝咖啡，报了名之后才发现是要自己爬上去！”

雅慧笑说：“我不是体能很好的人，所以出发前特地到武吉知马山去锻炼了两个星期，有一次爬到气喘吁吁，被路过的一个大叔调侃‘你看起来很fit，原来不是！’，激起我的斗志。”

雅慧克服万难登上越南的番西邦峰。（艺人提供）

幸好她没有被吓退，越南的登山之行让她领悟甚多，“我们都有太多恐惧，当初听别人说要爬上去很困难，我就恐惧了，但其实经历过就不一样了。只要相信自己，踏出第一步就会看到不一样的风景。”

她也感谢两个旅伴一路上互相扶持打气，“所以遇到什么样的人也很重要，我们三人爬山后变成很好的朋友。”

雅慧和两个一起爬山的好友同甘苦共患难。（艺人提供）

老奶奶“看书喝酒一下午”的启示

雅慧8月份和好友陈莉萍到澳大利亚去找住在当地的朋友，一起旅游了超过三个星期。有一次她在墨尔本独自到处探索，在一家餐厅看到了触动她的一幕。

她回忆：“我看到一个七八十岁的老奶奶点了一道沙拉，独自坐了一整个下午，边看书边喝红酒。”她也遇到了在当地工作的新加坡人，“他们是刚踏入社会的会计师，照理说工作应该很忙碌，但他们都生活得很开心。”

这让雅慧开始思考澳大利亚人work-life balance（工作和生活上取得平衡）的生活方式，“我开始想我们这里的生活压力，是不是我们想要的？既然其他国家能在工作和生活之间找到平衡点，那我们是不是应该去探讨我们的工作环境？”

雅慧感叹：“现在每当自己或身边的朋友有压力的时候，我都会提醒自己快乐真的比较重要。我以前总是忙着工作，一拍戏就不和朋友出门，现在的我工作还是会专心，但会安排时间，在拍戏之余找朋友吃饭聊天。”

澳大利亚的生活节奏让雅慧思考起工作和生活之间的平衡。（取自艺人IG）

五颗星的旅程 满天星的感动

雅慧在番西邦峰看到了让她震撼的星空，她在Instagram分享道：“看到这一幕时，心不停地颤抖，可是忙着拍照，所以没有时间哭。”

她受访时说：“那是我第一次看到那么多星星，之前虽然在云南看过星空，但没有那么壮观。当你看到那么多星星一闪一闪的，是很感动的事，真的好漂亮，也让人感受到人类的渺小，既然那么渺小，那就不要再互相伤害了，能帮忙彼此就帮吧。”

雅慧在越南的山上因为看到满天星星，而无比感动。（取自艺人IG）

在IG的贴文中，雅慧写道：“满天星斗，努力奋斗。”感觉得出大自然给予她满满的正能量，让她继续为生活目标努力。

把能量充饱的她现在已经投入新剧的拍摄，“我在11月5日开工，会在新剧里演一个女强人，而且第一次演妈妈！”

演她孩子的是一名6岁大的小演员，“我并不排斥演妈妈，但要想办法让自己看起来像个母亲，所以向身边的朋友讨教。其实我也照顾过我的外甥，所以应该OK的！”