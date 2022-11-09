交友不"肾" 一文看天后如何“失言”得罪“捐肾前闺蜜”？

日前，美国天后赛琳娜戈麦斯（Selena Gomez）接受采访时，说另一位天后泰勒丝（Taylor Swift）是自己在娱乐圈唯一的真朋友。结果，曾经为Gomez捐过肾的女星朋友弗兰西娅莱莎（Francia Raisa）在她发文的评论区说了一句“有意思”（interesting），之后取消关注对方。接着Gomez晒出与Raisa在病床上对视的照片，并道歉：“抱歉，我没把认识的人都说出来。”

Gomez原本是接受音乐杂志《滚石》采访时说：“我从不适合与一群很酷的名人女孩为伍。在这个行业中，我唯一的真心朋友真的只有Swift，所以我记得有过自己不属于这里的感觉。”

两人的友谊维持了15年，当Gomez还是迪士尼青少年剧演员的时候就认识Swift了。她还说“因为我们都约会过Jonas兄弟，这段友谊是这两段感情带来最好的事情！”

Gomez和Justin Bieber在一起受情伤，是Swift陪她度过；Swift陷入和前唱片公司的版权风波，Gomez第一时间站队好友，甚至不惜杠前男友……两人最“深情”的表白是：“我可以为这个人死，我真的非常感谢你永远都支持我。”

这些都没错，问题就在于细节，Gomez用了“女明星里唯一的朋友”，这就相当于把她的其他朋友都排除在外了。包括2017年，当Gomez患红斑狼疮时给她捐肾的Raisa。

当年，Gomez也是感性发文：“没有言语能表达我对她的感谢，她把自己的肾脏捐给我，给了我最好的礼物。我是如此幸运，也非常爱你！”

Selena Gomez（左）最近称Taylor Swift是她唯一的女星好友。（取自艺人Instagam）

不料，Gomez的最新道歉辞：“抱歉，我没把认识的人都说出来”，也惹一些网民不满。后者认为，用器官捐献得来的友谊，在Gomez这里竟连名字都不值得一提。

也难怪Raisa看到报道后，评论了一句“有意思”，之后取关Gomez。但也有粉丝指出，取关Gomez是在今年7月份，并非是此次采访后。

更微妙的是，在Gomez最新的纪录片里，她花了很大篇幅讲她患狼疮疾病和换肾的事，但完全没提到捐肾的Raisa。

不过，也有粉丝为Gomez抱不平，觉得Raisa做法过了，因为肾已经捐了，Gomez有权利使用自己的身体，也有权选择自己的朋友，Raisa的反应无疑将Gomez推入另一个深渊。有人甚至去Raisa的社媒留言“围攻”，Raisa只得限制评论区留言。

谁会想到，昔日的闺蜜情，如今因为“一句失言”换来一地鸡毛。

Gomez被捐肾好友取关引发热议后，有网民指出她已经把自己的“新肾脏”命名为“Fred Armisen”。这是一个男演员的名字，Gomez因为喜他主演的剧，便以他的名字命名自己的肾脏，还说希望自己奇怪的行为可以引起对方的注意。