陈之财不让儿女当“靠爸族”

新传媒前艺人陈之财不让儿女当“靠爸族”，儿女加入演艺圈多年，自己却从来不提供任何资源，直言“想让他们自己发展。”

日前陈之财到南侨小学为高年级小学生带来就业分享会，过程中他和学生们探讨“梦想”；分享自己这些年当演员以及创作的经历；将自己的心路历程告诉孩子们。

星期二（11月8日）记者联络陈之财，问他如何看待自己一对子女的事业发展？他透露，其实当年他和妻子向云并不鼓励儿女向娱乐圈发展，他说：“我还跟他们说没做出好‘成绩’，就要回去读书。”虽然这么说，陈之财大哥一直很尊重子女的选择。好在这对兄妹也争气，近期更是片约不断。

以“安全距离”观望

事实上，陈家兄妹出道到现在，爸爸陈之财都不曾提供过任何资源，“向云我不知道有没有，不过我从来不会帮他们介绍资源，我想让他们自由发展。”

陈之财解释，这并不代表完全不管孩子，他说：“我们选择在‘安全距离’，观望支持他们的想法。让他们感受自己的选择，不想太左右他们。”

满意爱女在《午夜先生》表现

被问对女儿一心的首部Netflix作品《午夜先生》（Mr. Midnight）有何评价？

“一心在《午》播出时... …非常紧张，第一时间就问我对她的表演有什么看法和意见？”

陈之财说，当时他嘴上提了几句建议，实则内心非常满意的女儿的表现，“我满意的不只是她荧幕上的表现，还有她在疫情下孤身前往印度尼西亚并顺利完成拍摄。”

此外，陈之财还提起当天一家人为了看《午夜先生》首播一直撑到半夜，“因为我要成为她的‘第一位’观众。”，结果首播却是在第二天下午3时。

陈之财也将于本月出席新加坡作家节讲座，向国内外创意工作者学习。