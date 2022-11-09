凭“福建莲”形象爆红 黄湘淋其实是专业理财顾问

拍了100支搞笑视频，以“福建莲”形象闻名，Ah Girls黄湘淋正职是一名专业理财顾问！

在网络世界打造一个“阿莲”形象不过为了搞笑，个子娇小的黄湘淋深具幽默感，说话接地气，无怪被梁志强电影《女兵外传》选中当“福建阿莲兵”，看似粗粗鲁鲁的她，其实早在2008年毕业于新加坡国立大学，修读传播及新媒体，毕业之后顺理成章当一名上班族，或许嫌生活枯燥乏味，她选择离开职场，2016年开始兼职当上活动主持。

“2018/2019年，我还在小寒老师的指导下学习写中文流行曲歌词......”湘淋受访告诉《新明日报》。

发现湘淋的“淋”不是一般写法，淋以水为部首，湘淋笑着解释：“因为师父说我命格缺水。”

湘淋勇于自我挑战，2019年她去参加《寻找星声音》，由于被淘汰，竞赛失败后，她决定创建网上视频，自己当起老板，与另一名男网红马一朵在脸书上联手创办《Double Up 欢迎光玲》。

“刚开始制作视频时，以为可以走小S与蔡康永路线，没想到收看人数少得可怜......”湘淋与搭档马一朵身兼制作与剪辑职务，工作繁琐，视频流量却不高，很难不沮丧。

“后来我觉得是网友已没耐性去看一支介于15至20分钟的视频。”短打视频更能吸睛。

发布过百搞笑视频

直到他们走上嬉笑怒骂的“明莲路线”，言行举止都是新加坡人异常熟悉的嘴脸，非常道地的“阿明阿莲”视频一上脸书，浏览率立即狂飙。

在网红的世界里，以“福建莲”自居的湘淋说话大声，其实她中英兼通、深具内涵，挺有个人想法，也因为她凭“福建莲”在网红世界闯出名堂，这些年发布于TikTok、脸书、IG的搞笑视频超过100支，最吸睛的有9万8000个赞，120万的浏览率！

有网红喜欢炮制“纠纷干架”内容耸动的短视频俘虏眼球，湘淋不讳言吸睛力确实强：“但一直打造负面新闻制造舆论，未来要怎么走下去？我也很怀疑。”

边拍戏边念书 考获专业文凭

2021年，她被梁导相中，获选当《女兵外传》的主要演员之一，片中那个口操福建话、专爱惹是生非的女兵就是她。

赶拍贺岁《女》片的同时，她在考理财顾问执照。

湘淋说：“我发现身边很多朋友都没有理财概念，赚多少用多少，懂得理财很重要，不能坐吃山空，我想要灌输更多人理财的基本知识和重要性，尝试不一样的领域，就去报读线上理财顾问课程。”

相关课程读了半年，湘淋当时边拍戏边啃书，试过从晚上读到凌晨3时，结果成功考获理财顾问专业文凭，目前已正式执业。

以新加坡人的生活水平，要有多少储蓄才足够“退休”？记者打趣问她。

“每个人的理财目标和生活要求不一样，要依照不同人的消费个案来做规划；”她调皮地打起广告：“可以直接联系我。”

问起演艺动向，湘淋将和MM2合作制作以青少年问题为主的短片（三部）、音乐视频和一部电影，音乐MV近日推出，湘淋透露：“我会挑战K POP式的说唱跳，希望让观众看到“福建莲”之外的另一个我。”