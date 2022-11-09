患癌女艺人指小S女儿霸凌同学 小S低调回应

最近，罹患癌症的台湾女演员陈蔓菲（原名李宇柔）发文爆料，指小S的三女儿“徐老三”搞霸凌，不想让自己女儿与她当朋友，随后小S回应称每个妈妈都有自己的顾虑，完全尊重。然而，事件并没有平息，有网民翻出陈蔓菲剃掉女儿头发的旧文，报警指她虐待女儿，她立即晒出与女儿的合影力证母女关系亲密，还称正搜集证据告造谣者，引发热议。

事件起因是陈蔓菲先发文爆料许老三曾多次卷入校园霸凌，还欺负同学，打架抓人家头发，自己阻止女儿和许老三当朋友，两人却成了闺蜜，且女儿还被当丫鬟用。

她举例万圣节聚会，女儿被许老三邀请做客留宿，第二天接女儿发现女儿在当许老三陪练，回家之后发现女儿身上都是伤，却否认是小S女儿所为。她指小S还鼓励女儿剃光前额的发型当时尚，其实是恶意引导审美。

陈蔓菲称自己因为身患癌症无法照顾女儿，看到女儿被许老三这么欺负束手无策，毕竟小S的名气比她大太多，希望女儿能够远离许老三。又说担心女儿去了徐老三家有了攀比的想法，回家问自己能不能拍时尚杂志，但自己只能告知她妈妈没有资源。

对于陈蔓菲的发文，小S透过经纪人回应：“每个当妈妈的都有自己的顾虑，完全尊重她的想法。也希望她好好休养，早日康复。”

小S回应后，陈蔓菲发文称自己的文章被媒体断章取义，会搜集所有辱骂证据一起提告，不怕网络暴民。有网民指控陈蔓菲虐待女儿，对此她回应称警察上门调查之后哈哈大笑。

据台媒报道，小S非常注重小孩礼貌，之前曾收到学校老师告知，许老三在学校扯同学头发，又用蜡笔画花同学的书本，小S亲自打电话去向对方家长道歉，并警告女儿不准再欺负别的小朋友，要许老三90度鞠躬，跟对方说对不起。