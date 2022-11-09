娱乐吃瓜：另一半惹人嫌 偶像认爱不被祝福

在网络发达的时代，人人皆可爆料，明星的恋情似乎也更容易被曝光。如今有越来越多的粉丝对偶像谈恋爱抱持着祝福心态。然而，却还是有少数偶像的另一半在饭圈（指粉丝圈子）是出了名的“惹人嫌”。究竟她们做了什么令粉丝难以接受的事？偶像本身是否也有责任？

晟敏、金思垠──爱得高调却很委屈？

金思垠和晟敏在2013年因拍摄音乐剧《三剑客》结缘。（互联网）

晟敏（Sungmin）是韩流帝王Super Junior（简称SJ）的成员之一。2014年9月他与舞台剧演员金思垠（Kim Sa-eun）爆出恋情，同年12月结婚。结婚后入伍的他，自2016年退伍后就再也没有参与SJ的团体活动。

偶像认爱闪婚导致粉丝崩溃？或许惹怒粉丝的原因并不是偶像谈恋爱，而是他的态度。将粉丝送的礼物转送给女友、把粉丝对他的爱称“mimi”转用在女友身上，还把它签在专辑上、不顾团队活动，坚持要在巡演中途结婚，只因“想要在与女友第一次相遇的日子结婚”……种种的事迹令粉丝对他大感失望。2017年6月，有后援会发出声明，呼吁粉丝抵制晟敏的所有活动，并要求他退出SJ。

晟敏妻子“猪队友”般的举动，更是提油救火，令外界对她的好感度骤降。在韩国抵制晟敏要求他退团的节骨眼，金思垠点赞了一张网络上的梗图，图上是“世界SJ粉”打了“韩国SJ粉”一巴掌，暗指韩国粉丝在闹，国外粉丝并不在意晟敏结婚的事，也没有反对他继续留在团体内。

金思垠点赞的梗图。（互联网）

晟敏入伍后，金思垠上节目大谈与老公的恋爱故事及求婚过程。2021年1月，她参加“Miss Trot2”歌唱选秀，晟敏替她站台，两人在节目上贴身热舞还大方拥吻。隔年2月，夫妻俩再合体参加节目《妻子的味道》，晟敏在节目上提及，自己比起被称作SJ晟敏，更想被称作“金思垠的老公”。这番言论随即惹怒粉丝，争议不断。

今年2月，晟敏在个人YouTube频道上重谈当年结婚的事。金思垠表示，“我们准备结婚的过程，跟平凡的结婚不一样，秘密地进行了……”晟敏接着说：“为了配合SJ的行程，公司帮忙选了一个不错的日子后就结婚了，真的像‘007’剧情一样，从一开始就很小心翼翼。”妻子一唱一和回应“现在想想有点遗憾”。视频一出粉丝对两人自称“委屈”的言论感到反感，希望他退团的声浪又再起。

晟敏及金思垠在YouTube频道上谈及当初结婚时的“委屈”，惹怒粉丝。（互联网）

Rocky、朴宝妍──女友作词赚粉丝钱？

Rocky与朴宝妍。（取自艺人Instagram）

ASTRO成员朴敏赫（Rocky）近日被爆出与大5岁的女星朴宝妍（Park Bo-yeon）现正热恋中。男方随后认爱，女方公司却回应“只是好友”，截然不同的声明引起网民热议。

最叫粉丝不能接受的是，Rocky被发现将女友“Seori”写进创作曲“S#1”的歌词中，还邀请女方参与录制歌曲旁白，更将女友的名字登记在歌曲版权上。这些事情曝光后，不少粉丝“当头棒喝”，惊呼原来自己的偶像正在“公开恋爱”，纷纷感慨有种“被背叛”的感觉。

粉丝爆料，从未送过应援车给同团成员的Rocky却为女友送上咖啡应援车。（互联网）

不仅如此，Rocky也被发现以个人名义送应援咖啡车给正在拍戏的朴宝妍。朴宝妍收到咖啡车后带着哭腔说“眼泪要流出来了，咖啡车怎么这么好看？”，并拍下认证视频暗通款曲般地写道：“再次谢谢你，我会好好做的，爱你”。提前请工作人员拍下她看到咖啡车反应的行径也令不少粉丝调侃女方很“刻意”。

Chen──在私人账号放闪也惹人厌

Chen被网民爆料曾巧遇他与女友在咖啡馆约会。（互联网）

2020年1月，人气韩团EXO的成员Chen投下震撼弹，上载亲笔信告诉粉丝“自己已有想要结伴一生的女朋友了”。随后，SM娱乐宣布Chen即将要结婚，准新娘是圈外人并且已经怀孕。

猝不及防的消息不仅令粉丝们难以接受，爆料也随之分沓而至。有网民曝两人已经交往超过2年，还有人挖出Chen女友之前在社媒上的婚房、婚戒、甜蜜放闪合照等。演唱会、音乐剧、与Chen有关的事物，这些“晒恩爱”的方式激怒了粉丝，一些不理智的粉丝称她一点也不低调、是“需要别人关注”的类型。

婚后，两人都相当低调。Chen在女儿出生的6个月后服役，去年服役中爆出老婆怀了第二胎，今年1月二度当爸，令网民惊叹他当兵还能抽空“做人”。

实际上，并不是每个偶像的恋爱都引起轩然大波。从认爱、结婚到生子，东方神起的昌珉（Changmin）及BIGBANG的太阳（Taeyang），都是偶像中的好榜样。

昌珉与太阳认爱与结婚时都获得粉丝的祝福。（互联网）

15岁出道的昌珉2019年底首度认爱，坦承热恋比自己年纪小的圈外女友，2020年在官方粉丝网站以手写信宣布9月结婚。今年10月，韩国媒体报道昌珉的老婆顺利产下男婴，升格当爸爸。

除了出道至今没有任何争议，昌珉从认爱到结婚都非常低调，甚至很少公开谈及自己的婚姻生活。这让粉丝不仅献上满满的祝福，甚至偶尔还会揶揄：“常会忘记昌珉已婚的事实！”

另一个韩国娱乐圈少有的例子则是Bigbang的太阳及女星闵孝琳。曾经是不婚族、“母胎单身”（指从出生开始没谈过恋爱的人）的太阳，在遇见闵孝琳后的改变，也让粉丝们为般配的两人献上真心的祝福。

太阳与闵孝琳2014年合作MV《凌晨一点》，因火辣床戏擦出爱火，隔年大方认爱，交往3年多修成正果。2021年12月，韩媒曝闵孝琳顺利产下儿子，太阳成为团体中第一个当爸的成员。