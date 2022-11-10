2022年卡塔尔世界杯足球赛事将从本地时间11月20日午夜开踢，马来西亚创作歌手黄明志向来关注世界杯，之前曾为世界杯写了一首主题曲《像他一样》，获得广大共鸣。他这次再为世界杯制作主题曲“Ya Gamila”（我的美人），不但结合中东乐器的元素，以阿拉伯语加华语、英语演唱，还特别飞到卡塔尔拍摄MV，也找来马国、美国的音乐人合作，十分国际化。
配合世界杯制作主题曲 黄明志化身中东富豪追女
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2022年卡塔尔世界杯足球赛事将从本地时间11月20日午夜开踢，马来西亚创作歌手黄明志向来关注世界杯，之前曾为世界杯写了一首主题曲《像他一样》，获得广大共鸣。他这次再为世界杯制作主题曲“Ya Gamila”（我的美人），不但结合中东乐器的元素，以阿拉伯语加华语、英语演唱，还特别飞到卡塔尔拍摄MV，也找来马国、美国的音乐人合作，十分国际化。
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