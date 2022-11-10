疑帮女儿报读澳大利亚名校 周杰伦被传移民

近日中国大陆有消息传出，指台湾乐坛天王周杰伦和昆凌夫妻已为女儿Hathaway报名澳大利亚女校，据悉光是学费一年就要约20万人民币（近4万新元）。两人的女儿才7岁，就让她报读澳洲学校，难免引发移民说法。
据大陆网民爆料，有学生的家长在澳洲知名私立女校Brisbane Girls Grammar的校园遇到周杰伦，因此揣测他有可能是为女儿找学校。这所学校目前在墨尔本排名第二，并且还分为男校和女校，把男女生分开管理。
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近日中国大陆有消息传出，指台湾乐坛天王周杰伦和昆凌夫妻已为女儿Hathaway报名澳大利亚女校，据悉光是学费一年就要约20万人民币（近4万新元）。两人的女儿才7岁，就让她报读澳洲学校，难免引发移民说法。
据大陆网民爆料，有学生的家长在澳洲知名私立女校Brisbane Girls Grammar的校园遇到周杰伦，因此揣测他有可能是为女儿找学校。这所学校目前在墨尔本排名第二，并且还分为男校和女校，把男女生分开管理。
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