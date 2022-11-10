疑帮女儿报读澳大利亚名校 周杰伦被传移民

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月10日 5:00 AM

周杰伦和妻子昆凌常带孩子到澳大利亚度假探亲。（互联网）
周杰伦和妻子昆凌常带孩子到澳大利亚度假探亲。（互联网）

字体大小:

近日中国大陆有消息传出，指台湾乐坛天王周杰伦和昆凌夫妻已为女儿Hathaway报名澳大利亚女校，据悉光是学费一年就要约20万人民币（近4万新元）。两人的女儿才7岁，就让她报读澳洲学校，难免引发移民说法。

据大陆网民爆料，有学生的家长在澳洲知名私立女校Brisbane Girls Grammar的校园遇到周杰伦，因此揣测他有可能是为女儿找学校。这所学校目前在墨尔本排名第二，并且还分为男校和女校，把男女生分开管理。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

分享热榜

每户家庭可获派12个抗原快速检测仪

大华银行调高定期存款利率 最高可达3.9%

高盛：中国重新开放可推动中国股市上涨两成
4

盛港组屋发生命案 女子涉杀养父被捕
5

大陆专家抵台探视病重大熊猫团团 学者：政治分歧无阻保育合作

更多精彩内容