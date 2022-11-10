韩朝小兵为彩票“搏斗”

故事：韩国阿兵哥千禹（高庚杓饰）在军营捡到中了头等奖的彩票，他幻想退伍后的梦想生活，不料风一吹，彩票飞过了军事分界线，飘到朝鲜去了，展开韩国与朝鲜士兵为一张彩票“搏斗”的闹剧。

短评：以韩国和朝鲜的紧张关系为题材的电影不胜枚举，因此新意很重要。喜剧韩片《6/45》以一张飘到朝鲜的韩国中奖彩票，带出两地士兵由敌对、兵不厌诈，至最后的合作默契，用诙谐的手法，描绘编剧和导演梦想中的两地美好境界。