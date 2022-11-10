娱乐吃瓜：哪来的那么多秘密？苏志燮做噩梦 金裕贞没看过软碟

一个不能说的秘密，让韩国电影百花齐放。这几部近期推出的韩片由一个秘密发展成不同故事：百密一疏的悬疑犯罪片、聚焦伟大“妈秘”的温馨家庭故事，轻松讨喜的秘密发财搞笑片，以及甜秘密的校园爱情故事。

几部电影通过不同的片种与叙事，除了再次验证“天底下没有永远的秘密”，也透过不能说的秘密道出人心人性。

《局中局》苏志燮拍到做噩梦

在韩国打败好莱坞大片《Black Adam》居票房冠军的《局中局》（Confession）刻画出人的欲望与贪婪，男主角苏志燮（So Ji-sub）说，他拍到每晚做噩梦。

苏志燮在《局中局》饰演杀害情妇的嫌疑犯。（嘉华院线）

将在11月17日于新加坡上映的悬疑犯罪电影《局中局》，讲述前途光明的企业家刘敏豪（苏志燮饰）一夜间沦为在密室杀害情妇（Nana饰）的唯一嫌犯。战无不克的梁信爱律师（金允珍饰）要求他坦白真相才肯替他辩护，因此展开充满谎言和猜疑的案中案、局中局。当中不能说的秘密，就是紧扣观众视线的关键。

苏志燮说剧本从头到尾都让他紧张，越读越对故事发展好奇，所以接拍该片。尽管没有动作戏，他却认为拍摄《局中局》所投入的精力“比拍动作片还多”，拍摄尾声他甚至连连恶梦，“在梦中一直被其他人折磨，个性也变得很敏感”。好在戏杀青后，就不再被恶梦折腾，能安稳入睡。

原定2020年11月公映却因为冠疫而延至今年10月26日才在韩国开画的《局中局》，在当地连续两周领跑周末票房，至今已取得近429万美元（约600万新元）票房。

《美丽人生》 廉晶雅跳舞同手同脚

影帝影后挂帅的歌舞片《美丽人生》（Life is Beautiful）浅谈生死深谈爱，女主角廉晶雅（Yum Jung-ah）诠释把丈夫孩子摆第一的家庭主妇，领悟出“人生是个谜”。

廉晶雅和柳承龙在《美丽人生》中饰演夫妻。（嘉华院线）

把韩国1970年至2000年的经典歌曲融入故事的《美丽人生》，讲述世妍（廉晶雅饰）为家庭奉献一切，发现自己患癌且时日无多，却向一对儿女隐瞒病情，还要求木讷丈夫振奉（柳承龙饰）陪她寻找初恋情人。殊不知这趟旅程也是夫妻俩找回彼此也找回自己的过程。影片温馨描绘夫妻及家人的关系，再以歌舞锦上添花。

廉晶雅以韩剧《天空之城》（Sky Castle）打开韩国以外的知名度，她说自己读剧本的时候就哭得很惨，后来为了看观众的反应悄悄进戏院看了四次，结果搞得自己每次看每次哭。角色引起她的共鸣，她觉得自己与“活泼开朗又坚强、为人母为人妻总努力做好每一件事的世妍蛮像的”。

喜欢唱歌跳舞的廉晶雅本来以为影片的歌舞部分难不倒她，尽管花了长时间彩排练习却没想到真正拍摄时还是同手同脚。

曾演出《鸡不可失》和《七号房的礼物》两部韩国史上最卖座电影的影帝柳承龙（Ryu Seung-ryong）认为，“《美丽人生》是一部让你反思生活并想起宝贵家人的电影”，还说要让念高二和中二的两个儿子看这部戏“让他们乖一点”。

已于11月7日在本地上映的《美丽人生》在韩国票房不俗，以近770万美元（约1100万新元）登上今年目前为止“韩国最卖座电影”第12名。

《6/45》高庚杓迫降朝鲜

主演的《6/45命运搏彩》（简称《6/45》）目前是2022年韩国最卖座喜剧电影，高庚杓（Ko Kyung-pyo）说自己曾讨厌喜剧片。

高庚杓在影片中为了保守自己突然发财的秘密闹出笑料。（CJ ENM HK、tvN Movies）

比较喜剧，高庚杓说年轻时更想演又酷又有趣的角色，直到看到观众对他诠释喜剧的反应极佳，“听到他们的笑声很有成就感”才改观。为了演出《6/45》，他还特地增肥10公斤。

《6/45》讲述军事分界线的一名士兵“千禹”（高庚杓饰）捡到一张奖金高达57亿韩元（约565万新元）的头奖彩票，因为天降横财暗自窃喜。不料，这张不劳而获的彩票被风吹到朝鲜，千禹为了寻回彩票不得不把自己发财的秘密告知更多人。

影片选定不论国界、年龄、语言都能引起共鸣的彩票为题材，以轻松搞笑的叙事呈现出财迷心窍、韩流也席卷朝鲜、欢喜冤家擦出爱火、韩朝军人秘密建立友谊等情节，笑料连连。虽无大牌卡士出演却小兵立大功，以近1450美元（约2030万新元）票房暂列2022年韩国电影票房第七名。

《6/45》可在星和视界的自选影院和新电信的随选电影购买观看。

《20世纪少女》金裕贞想把道具带回家

她喜欢他，但是他喜欢她——校园爱情片《20世纪少女》（20th Century Girl）通过四名年轻演员金裕贞（Kim Yoo-jung）、边佑锡（Byeon Woo-seok）、朴柾佑（Park Jung-woo）和卢允瑞（Roh Yoon-seo）刻画出青春岁月里，让人心动又心痛的青涩初恋，以及美好纯真的友谊。

金裕贞与边佑锡在《20世纪少女》中诠释出青春的灿烂与美好。（Netflix）

电影讲述宝拉（金裕贞饰）为了好友妍度（卢允瑞）而把自己刚萌芽的爱情当秘密埋藏心底的故事。以传呼机、录影带、软碟（floppy disk）还当道的1999年为故事背景，为影片染上一抹怀旧色彩，也让经历过analog（类比）时代的观众更投入自己情窦初开、朋友至上的“那些年”。

1999年才出生的金裕贞说，虽然自己不曾经历过那个年代，但在看剧本后依然被故事里的情感打动，“感觉是很温暖，且能治愈人心的作品”。在还原20世纪末元素的布景拍摄让她觉得很奇妙，惊奇自己从来没有看过软碟（floppy disk），倒是因为有收藏旧物的嗜好，因此想把片场的录影带、卡带等旧物拿回家。

韩国“国民妹妹”金裕贞演绎每个女人曾经的少女时代赢得好评，她认为青春不是过眼云烟，“不需要把人生的某个特定时期归类为青春，只要过得开心，享受其中，那个当下就是青春”。

《20世纪少女》已于Netflix播出。