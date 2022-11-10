郭坤耀找陈汉玮尬舞被拒

新传媒新生代郭坤耀近期在社媒分享与不同艺人尬舞的片段，包括《医生不是神》里的四德帮、陈泓宇、洪凌等。最新一个视频找来了视帝陈汉玮尬舞，但似乎不太顺利，对此郭坤耀决定另开一个系列，专拍挑战与汉玮大哥一起拍TikTok跳舞。

郭坤耀邀陈汉玮跳舞。（TikTok视频截图）

郭坤耀在接受《新明日报》访问时说，其实一开始是自己跳舞，但看到很多人要求他跟戏里的四德帮以及其他演员一起跳后，他就开始找四德帮（郭坤耀、洪丽婷、曾晓晴和张哲通）、陈泓宇、郭舒贤等以及最新一集的陈汉玮。

“但他（陈汉玮）无论如何都不要跟我一起跳。他跟我说‘我从来没有出现在TikTok’也担心跳不好，所以就不想跟我一起跳。”

虽然郭坤耀跟汉玮大哥说很简单，但依然被拒，“如果我（陈汉玮）跟你跳的视频没有爆红，我就不会跳。”所以郭坤耀目前还在努力“骗”视帝一起跳舞！更向视帝放话“总有一天我一定会拍到你。”因此，除了继续拍摄与其他艺人跳舞，郭坤耀也特地另拍一个系列，专注在要成功挑战陈汉玮拍TikTok跳舞。

郭坤耀说，自己在找其他艺人跳舞时，都会选比较简单的舞蹈“因为我一问他们‘你可以跟我一起拍TikTok吗？’他们的回答一定是‘我不会跳舞’所以我就会找一些比较容易的舞蹈，然后再找一些不喜欢跳舞的人一起跳。”

17岁爱上跳舞 当过舞蹈老师

郭坤耀是在17岁时开始接触舞蹈，“当时在初级学院参加课外活动（接触到舞蹈后），就喜欢上跳舞。”

郭坤耀个人认为需要很多技巧的芭蕾舞和爵士舞最难学；最容易学的则是街舞。

郭坤耀曾当过一段时间的舞蹈老师；但入行后因工作太忙已经没有教跳舞了，本身也没再学跳舞了，只是有空时会拍一些跳舞视频与粉丝分享。

之后会往跳舞方面发展吗？

“有机会的话我一定会，不过目前会先把专注力放在演艺事业上。”

会不会觉得跳舞能吸引女生，让女生觉得自己很酷？郭坤耀腼腆地说：“有啦，一定会有的。”不过他澄清本身喜欢跳舞并不是为了吸引女生。

会不会想要选一个会跳舞的女朋友？“会啊！那她就可以和我一起拍TikTok。如果她不会跳我也会教她。”