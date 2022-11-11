拍《火星上的维纳斯》 曹佑宁：与导演蔡於位“鸡同鸭讲”

科幻爱情喜剧《火星上的维纳斯》（简称《维纳斯》）的台湾男主角曹佑宁星期四（11月10日）接受《联合早报》电访。这部影集在台湾拍摄，导演是新加坡的蔡於位，卡司包括本地艺人黄靖伦。

曹佑宁觉得蔡於位是一个想法天马行空的导演，“他有很多很多的想法，但跟我们沟通时，他会比较辛苦一点。他习惯用英语表达想法，我不太会说英语，所以他得想尽办法用华语表达想法，让我理解。沟通的过程愉快，他给演员很大的空间。”

曹佑宁和黄靖伦首次合作，对手戏不多，“他很有趣，有自己的喜剧表演风格，我觉得蛮好笑的。”

过去一年来，曹佑宁跟新加坡影视人颇有缘。他拍完《维纳斯》后，又接了跨地区合制电影《刺心切骨》。这部片的导演是本地新锐女导刘慧伶。

对于新加坡人的普遍印象，曹佑宁说：“新加坡人讲话很有趣，谈话时用华语、英语、闽南语、马来话等。很羡慕啊，如果生在新加坡，好像可以学到超级多的语言。”本地电影中，曹佑宁印象最深刻的是《小孩不笨》。

与邵雨薇亲热戏尺度大 坦言紧张

《维纳斯》剧情讲述女主角邵雨薇被传送到只有男人的宇宙，突然间成为如同女神“维纳斯”般的存在。曹佑宁分饰两角，在地球的角色说话直白，不修边幅，在另一个星球上则是专门研究“绝种”女性的权威。

如果换作曹佑宁被传送到只有女人的平行宇宙，会喜欢吗？曹佑宁思索片刻后笑说：“很难说。当一个世界只有一个男生的时候，可能会觉得很害怕。就像这部戏里，来到一个只有男人的世界，很多事情会变得很不一样，也会有失衡的情况。如果在那样的世界，应该蛮可怕的。”

戏中有场跟邵雨薇的火爆亲热戏，他坦言尺度颇大，“有点紧张，从来没有拍过这么亲密的戏，跟雨薇也是第一次合作。不过，拍摄现场的氛围让演员很安心，亲热戏也以有趣的方式呈现。”

他的角色为了“穿越时空”绞尽脑汁——跳进泳池和浴缸，走入隧道，混入歌仔戏表演场地等，屡败屡战。泳池戏在十多度的气温下拍摄，“天气非常冷，整个团队都很辛苦。”

忙完戏剧工作的曹佑宁，已回归运动实境节目《全明星运动会》。他说：“体能恢复得跟之前参加《全明星》时差不多，但还差一点点，会多加锻炼。”

温升豪每年来新两三次 本地语言环境让莫允雯感觉自在

曹佑宁（左起）、莫允雯和温升豪出席在台北举行的华语影集见面会。（CJ ENM HK提供）

韩国娱乐龙头CJ ENM积极进军华语市场，旗下东南亚分公司CJ ENM HK斥资超过500万美元（逾700万新元）制作费打造《火星上的维纳斯》、心理犯罪惊悚剧集《深网》和灵异爱情剧集《味尽缘》。《深》和《味》在新加坡取景。

CJ ENM HK星期四在台湾举行华语影集见面会，主演《深》的温升豪、《维》的曹佑宁和《味》的莫允雯亮相。温升豪提起与新加坡的渊源颇深，除了是他每年会造访两到三次的地方之外，更曾以2016年拍摄的新加坡剧入围国际艾美奖。

莫允雯说，自小在多元化语言与多重文化的美国环境长大，在新加坡工作，觉得比在台湾更自在，“我小时候在国外长大，家里混杂着英语、广东话、华语，来到新加坡，发现大家沟通的习惯，完全就像我在家里的说话方式，让我在沟通上非常有安全感！”

三部影集在后制阶段，预计2023年播映。