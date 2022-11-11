黄韵仁9岁女儿将首次街头表演 黄姿宁：期待赚钱买脚踏车

本地知名音乐人黄韵仁的9岁女儿黄姿宁，将在这个星期天（13日）晚上8时，在国泰大厦外的空地街头表演，这是她考到街头表演执照后的第一场演出，她除了期待为大家演唱，更期待赚钱买脚踏车。

黄姿宁会玩多种乐器，还唱歌写歌，多才多艺。她今年5月生日时，爸爸送了她一把木吉他，打算让她熟练木吉他之后，为她申请街头表演执照，让她透过现场演出建立自信。黄姿宁这个月初考获执照，爸爸即为她预订表演场地。

考执照如上考场

父女俩在家中接受《联合早报》访问，黄姿宁分享考取执照的过程，“我有点紧张，因为有四个评审看着我，他们一边看我表演，一边做笔记，我感觉就像上考场。”

黄姿宁必须呈献五分钟的表演，她准备了三首歌，包括以木吉他自弹自唱爸爸的好朋友，周华健叔叔的《朋友》。她当时在IG贴文说：“我在妈妈肚子里的时候，就听到华健叔叔的歌声，所以这次试镜当然要唱他的歌。”黄韵仁的太太当年怀孕时，大半时间陪着老公在台北制作周华健的专辑，所以黄姿宁出世前已经是周华健的粉丝啦！

为一小时演出准备15首歌

这个月初接到考获表演执照的消息，黄姿宁说：“我兴奋得尖叫！”黄韵仁上周让女儿在他的音乐学院的20个学生面前表演一分钟，作为暖身，黄姿宁演唱了Billie Eilish（怪奇比莉）的“Bad Guy”。黄韵仁说：“我买了一把贝斯给她，让她学‘Bad Guy’的和弦，她三天就学会了。”

这个星期天的街头表演，黄姿宁将带着木吉他、贝斯和键盘，呈献一个小时的演出。她准备了15首歌，除了“Bad Guy”，还有Olivia Rodrigo（奥莉维亚罗德里戈）的“Deja Vu”、Foo Fighters（喷火战机乐队）的“Learn to Fly”、枪与玫瑰乐团（Guns N' Roses）的“Sweet Child O' Mine”，当然少不了《朋友》。她也会演唱自己写的一首歌“We'll Meet Again”。

黄韵仁说：“其实除了让女儿建立自信，我也想透过她的演出改变一些家长的想法。有些家长觉得音乐只能当兴趣，但我想说，对音乐的热忱可以为你打开机会之门，也可以让你谋生。我有一个学生是靠街头演出的收入念完大学的。”

女儿演出，黄韵仁也没闲着，要负责设置器材和音响。（龙国雄摄）

演出收入将分作四份

记者打趣问黄姿宁，比较期待街头表演这个新鲜体验，还是期待可以赚到钱？她说：“两样都期待！”

街头演出的收入，黄韵仁会帮女儿存起来，并分成四份。他说：“一份让她买音乐上要用的，像是乐器和器材，一份让她自己付补习费，一份存做储蓄，还有一份就让她买她喜欢的东西。”黄姿宁满心期待地说：“我要买一辆脚踏车！”

黄韵仁透露，他的爸妈和朋友星期天会到场支持，岳父岳母不在新加坡，但也不忘提醒他们的朋友一定要去，可说是号召了乡亲父老齐捧场，黄姿宁自己也通知了全班同学。

第一次街头表演，会紧张吗？黄姿宁说：“我尽量不要去想到时候会不会紧张，但我在心里跟自己说，我可以的。”爸爸鼓励她：“只要你勤练习，就会减少出错的机会。”除了表演，黄韵仁也指导女儿如何与观众互动，包括介绍自己和要唱的歌曲。

黄姿宁补充说：“还有很重要的一点，要act cute（扮可爱）！”看着她扬起嘴角露出深邃酒窝的表情，记者被逗得哈哈笑。

其实黄姿宁不用扮可爱，她本来就很可爱呀！