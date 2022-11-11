网传“钱嘉乐街头打架” 汤盈盈、经纪人：不是他

（综合讯）据港媒报道，近日网上疯传一段红衣男子在街头打架的视频，标题写着《钱嘉乐在长洲和街坊打架》。

在视频中，可见一名灰衣男因手推车摆放问题，与站在路边一角滑手机的红衣男发生口角，灰衣男进而用手推车撞红衣男，让红衣男忍无可忍，先是踢翻手推车，继而动武。红衣男朝灰衣男头部打出一轮“组合拳”，身手不凡。两人一度停战，各自捡回地上财物，但之后红衣男又推翻小车发泄，激怒灰衣男再次出手，两人纠缠一阵子后最终休战离去。

有网民认为，左图的红衣男貌似钱嘉乐（右图，互联网）。（视频截图）

两人在街头三度交战，拳来拳往相当激烈，路边行人似乎见怪不怪，都站在一旁看戏，没上前劝架，而视频最终也未见警察出现，但由于红衣男被指貌似武打明星钱嘉乐，因此引起网民热议。有网民嘲讽钱嘉乐作为打星兼武术指导，实战能力太弱；也有不少人认为，红衣男怎么看都不像是钱嘉乐，更直言：“如果真的是钱嘉乐出手，灰衣男命都没了。”

警方发言人回应港媒询问时说，近日未接获长洲有打斗的报告。钱嘉乐经纪人Helen则说：“嘉乐哥现在很忙，暂时没有找到他”，但经纪人认为视频中的人根本不是钱嘉乐，所以无须回应，“大家都知道钱嘉乐是一个斯文以及情商高的动作导演，怎么可能跟人打架起纠纷？”

钱嘉乐的妻子汤盈盈透露与丈夫谈及此事时，她觉得很好笑，因为钱嘉乐平时少穿红彤彤的衣服，“这不是老公的风格。”