哈比人: 不思议之旅 The Hobbit: An Unexpected Journey

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上7.15

记述哈比人比尔柏巴金斯（Bilbo Baggins）与巫师甘道夫（Gandalf）及13名矮人向东横越中土大陆，寻找被恶龙抢占的属于矮人国土的探险故事。

贝克汉姆：拯救我们的球队 Save Our Squad with David Beckham

Disney+ 已上线

知名球星贝克汉姆的自传式纪录片，讲述他回馈成名前住过的伦敦东部社区，当地的少年足球队Westward Lions在整个赛季没赢过一场比赛，即将降级。贝克汉姆利用多年的比赛经验拯救这支球队，队员将经历心碎、失败并完成蜕变。

医生不是神

8频道 晚上7.30

Megan被神秘人跟踪，对方警告她尽快回家。Megan倍感压力，有感自己跟浩南相聚日子不多，希望浩南能请假陪伴自己。浩南发现Megan情绪不稳定，感觉她有事隐瞒自己。

小毛病大问题11

8频道 晚上8.00

血癌（白血病）是儿童最常见的癌症之一，也是本地男性第五大常见的癌症。这一集将讨论：一、夜间出汗是血癌的症状吗？二、病毒感染会导致血癌吗？三、接受骨髓移植后，血型会改变吗？