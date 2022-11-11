朴敏英经纪公司遭搜查 名嘴爆：出大事了！

（首尔讯）韩国女星朴敏英（Park Min-young）早前被爆出与富豪姜宗贤（译音，Kang Jong Hyun）交往，由于男方有诈欺前科，这几年来涉及炒股、不当交易、无资本并购和连锁空头公司出资等行为，令外界议论纷纷。但恋情曝光后经纪公司对外声明两人已经分手。

如今，姜宗贤又被爆出与绿蛇传媒会长元英植（音译）关系密切，元英植经营的子公司正是朴敏英所属经纪公司Hook Entertainment。韩媒11日报道，Hook Entertainment遭警方扣押搜查，原因并未对外交代，搞得粉丝惶惶不安。

根据报道，警方10日突然直捣Hook Entertainment办公室，展开长达5个小时的扣押搜查，经纪公司对此保持沉默，令不少人联想此事与姜宗贤有关，据知他此前已经有3个公司遭警方搜查。

韩媒拍到警方带着蓝箱子搜查Hook Entertainment办公室。（互联网）

警方突大动作展开调查，有业界人士爆料“疑似跟内部经营有关”，名嘴李镇浩更直言“一句话来说就是出大事了”。他认为警方如果实际采取行动，代表他们已经确保证据或相关书面资料，也代表此事非同小可。

由于Hook Entertainment旗下拥有演员尹汝贞（Youn Yuh-jung）、李瑞镇（Lee Seo-jin）、朴敏英、李升基（Lee Seung-gi）等知名艺人，公司遭扣押搜查一事在韩国传得沸沸扬扬。