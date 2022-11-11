七岁来新念书 郭妃丽童年居无定所

七岁被送来新加坡读书，寄宿在亲戚家，几乎每隔几个月搬一次家，“四姐”郭妃丽居无定所。

新传媒谈话节目《权听你说3》最新一集星期四（11月10日）上线，郭妃丽是这集的嘉宾，节目中她和主持人权怡凤分享了她的童年及演艺生涯的历经。

在单亲家庭长大的郭妃丽说，由于母亲必须出外工作，所以自己是由外婆带大，而外婆十分疼爱她。她也透露七岁那年，家人决定将她从马来西亚带她到新加坡念书，这也开始了她居无定所的生活。

亲戚轮流照顾 每几个月就得搬家

郭妃丽说，那段日子，她寄宿亲戚们的家，亲戚们已定好轮流照顾她，因此她几乎每隔几个月就得搬一次家，她坦承当时很惶然，因为不知道接下来会住在哪里，“都是大人们互相沟通，从来没有和我说。”

虽然如此，郭妃丽也十分体谅亲戚们，觉得能够得到亲友们照顾，已经很感恩，“但对一个孩子而言，这一切确实是会让我感到不知所措，自己要去面对很多东西。”

节目中，郭妃丽也提及为何参加1995年的《才华横溢出新秀》，她说是因被丰厚的奖金所吸引，后来被录取后，成为呼声最高的一位，那时候她又想为自己争一口气，希望自己能成为不一样的自己，最终她拿下季军。

《才华》之后加入娱乐圈，郭妃丽的表现不俗，人气与地位与郑惠玉、范文芳、郭舒贤并列，排在第四，故有“四姐”之称。

身体“出状况” 暂别演艺工作

2000年，在他人的介绍下，郭妃丽向外发展，除了推出个人专辑，也到中国拍剧。

常年累月的拍戏，让郭妃丽挨出“病”来，她说除了睡眠不足之外，自己也饱受胃炎的折磨，也曾食物中毒，不断上吐下泻。她感叹胃炎情况至今未得到缓解，或许这是当年忙碌拍戏累积的后遗症。

为了健康，郭妃丽说她决定休息，暂时告别忙碌的演艺生涯。

郭妃丽也提及自己的老公，结婚多年的她说，另一半是澳大利亚人，当年他飞来看F1赛事，两人经友人认识，但不是一见钟情，而是交往过程中，对方给予她安全感才答应托付终身。